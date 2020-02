Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » A 2020-as NAMM Show-n debütált a Cort KX300 Etched A 2020-as NAMM Show-n debütált a Cort KX300 Etched A KX300 Etched gitár bemutatásával a Cort azt bizonyítja, hogy ami új, az nem mindig fényes, csatlakozva egy új trendhez, és a felületcsiszolt finish-t favorizáló gyártók köréhez. A Cort KX300 megjelenése a gyártó KX sorozatában karakteres dizájnt és stílust hozott a butik szintű minőség mellé. Az új KX300 Etched még különlegesebb megjelenéssel ruházta fel a double-cutaway formájú gitárt a teljesen új finish-ek alkalmazásával. (Az „etched” jelentése magyarul: mart) A 15 mm vastag tömör mocsári kőris tetőt lecsiszolták, majd a nyitott pórusú matt fekete alapszínre vörös vagy arany réteg került, ami szépen kiemeli a fa organikus szerkezetét. Így a Cort KX300 Etched kétféle színkombinációban kapható: Etched Black Red (EBR) és Etched Black Gold (EBG). A kőris tető és mahagóni test kombinációja tökéletesen kiegészíti egymást, és a meleg, vastag mély-közép frekvenciákkal együtt ütős magasakat eredményeznek, konkrét, a mixen határozottan átszóló hangzást produkálva. KX300 Etched EBR A kanadai kemény jávorfából készült csavarozott illesztésű nyakra 24 érintővel ellátott pau-ferro fogólap került, melynek rádiusza 15,75’’ (400 mm), skálahossza pedig 25,5”, azaz 648 mm. A fogólapot egyedi esőcsepp alakú pozíciójelölő berakások díszítik. A pau-ferro egy tömör keményfa, hangkarakterében valahol a jávorfa és a rózsafa között, tapintásra az ébenfára emlékezet, és elegáns megjelenést kölcsönöz a hangszernek. KX300 Etched EBG A látványos külső mögött azonban további értékek rejtőznek. A KX300 Etched modellt a mai metal gitárosok igényeinek szem előtt tartásával tervezték. A két EMG® RetroActive Super 77 humbucker a múltat idézi, de kihasználja a technológiai fejlődést is. Az EMG hagyományosan tekercselt PAF-stílusú hangszedőit olyan előerősítővel társították, ami speciálisan azt a hangzást tudja, amire a mai gitárosok áhítoznak. A Super 77-es pickupok nagyon tiszta és nagy kimenő jelet, jól artikulált, a mély húrokra és az éneklő magasakra fókuszáló hangzást nyújtanak. Az is lényeges, hogy ezek a hangszedők a már létező KX300 modellekben bebizonyították, hogy jól illenek a mahagóni testű gitárhoz. Az elektronikát az egyszerű, de hatékony egy hangerő, egy hangszín, egy háromállású pickup választó kombinációval kezelhetjük. Míg a hangszedők színükben a gitár színéhez igazodnak, a kezelőgombok és a szerelvények fekete nikkel színűek, a „gótikus” feeling jegyében. Így ilyen színben készül az újonnan tervezett, nagy szilárdságú, testen átmenő húrozáshoz való fix húrláb is, ami jól közvetíti a test rezonanciáját és növeli a gitár hangkitartását. Míg a KX300 Etched megjelenésével a sötétséget idézi, az árcédulája inkább fénylő pont más butik-jellegű gitárok árai között, ugyanis a javasolt kiskereskedelmi ára 750 USD.



