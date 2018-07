Címlap » Hírek » 2018 Limited Edition Fender Troublemaker Tele 2018 Limited Edition Fender Troublemaker Tele A Fender Parallel Universe sorozatában már bemutattunk pár elgondolkodtató hibrid modellt, melyekből kiderült, hogy Fender hogyan képzeli el klasszikus platformjainak ötvözését. Ezek limitált kiadású, de elérhető áron megvásárolható, különleges hangszerek. A Fender bejelentette Parallel Universe sorozatának újabb modelljét, a Troublemaker Tele gitárt, ami a Gibson ikonikus Les Paulját idézi két humbucker hangszedőjével, négy potméterével, szegélyezett mahagóni testével és jávorfa tetőlapjával. És akkor még az Adjusto-Matic húrlábról, a pickup-váltó kapcsoló elhelyezéséről és a vintage stílusú stopbar húrtartóról nem is tettünk említést. (Ráadásul a Telecaster, eredetileg testen átmenő húrozású.) A dolgok kissé más irányt vesznek, ha eljutunk az nagy Strat fejjel ellátott American Professional Tele nyakhoz és a 9,5 inches rádiuszú rózsafa fogólaphoz. A „Deep C” profilú nyak és a 22 keskeny-magas érintővel ellátott fogólap gyors játékra kiválóan alkalmas. A nyaknál egy Shawbucker 1T, a húrlábnál pedig egy Shawbucker 2T dolgozik, melyeket kifejezetten ehhez a gitárhoz finomhangoltak. Az összhatást az egyedi Cabronita koptatólap és a Jazzmastertől örökölt krémszínű potméter gombok teszik teljessé. A 25,5 inches menzúrája Troublemaker nyaka a csont felső nyeregnél 42,8 mm széles, a nyak selyemfényű nitrocellulóz, a test fényes nitrocellulóz fényezést kapott. A gitár kétféle színben – Ice Blue Metallic és Ice Tea Burst – színben kapható, az 1999 dolláros árban egy kemény tok is benne van. Érdekes, hogy az eddig bemutatott Parallel Universe modellek mindegyike a Telecaster testformából kiindulva mutatott valami újat, meglepőt, bár ez a továbbiakban nem mindig így lesz. Ezeket a gitárokat nagy sorozatban nem fogják gyártani, a Fender szándéka ezekkel a hibrid modellekkel feltehetően az, hogy egy kicsit megmozgassa a fantáziánkat és bemutassa, hogy a különböző jól bevált modellek karakteres elemeinek ötvözésével milyen nagyszerű hangszereket lehet létrehozni. Bővebben: Fender Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó