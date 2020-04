Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Les-o-caster, a kétnyakú Les Paul/Strat hibrid gitár Les-o-caster, a kétnyakú Les Paul/Strat hibrid gitár „Miért is ne legyen egy olyan kétnyakú gitár, amely a két legelterjedtebb gitár típust ötvözi?” – kérdezte magától Conrad Snook.

Szeretnénk bemutatni olvasóinknak a Les-o-caster kétnyakú Les Paul/Strat hibrid gitárt, amit Conrad Snook, a Call of the Kraken gitárosa és a PMT Birmingham hangszerüzlet gitár specialistája készített. Snook egy 2011-es, Mexikóban gyártott Fender Stratocaster Standardet és egy Zakk Wylde custom Bullseye Les Paul modell másolatát használta az új hangszer megépítéséhez. A Strat hangszedőit egy készlet Bareknuckle Mother's Milk single coilra cserélte le, a Les Pault pedig a Gemini Pickups-tól származó butik PAF szettel szerelte fel. A gitár „élőben” is látható, hallható a banda új klipjében, ami a My Head Keeps Spinning c. új dalukhoz készült. Conrad Snook többek között Guitar World magazinnak beszélt a hangszer elkészítéséről. „Az ötlet egy sound check után jött, amikor egy olyan koncert helyszínen játszottunk, ahol egy rakás gitárt láttam a bárban a falra akasztva. Úgy hiszem volt ott Strat, Les Paul, Tele és Flying V, de a legérdekesebb egy duplanyakú Gibson EDS-1275 volt. Emlékszem, hogy nézegettem a gitárt és nagyon vonzónak találtam, hogy kétnyakú hangszer, de arra gondoltam, milyen gyakran használnám a 12 húrost koncerteken. Na, ekkor jött az ötlet, miért ne legyen egy olyan duplanyakú gitár, ami a két legelterjedtebb gitár típust ötvözi? Amikor kiválasztottam a két gitárt, az első feladat a felesleges részek eltávolítása volt. Ez azt jelenti, hogy előkerült a kézi fűrész… Igen, a testek kézzel lettek lefűrészelve. Ezt a munkát inkább apámra bíztam, mert tudtam, hogy ha én próbálkoznék ezzel az életbevágó feladattal, akkor a fele olyan jó sem sikerülne a projekt, mint kellene.



Nagyjából 1 inch széles mahagóni csíkot használtunk, hogy a Les Paul domborított teste lágyan simuljon a lapos Strat testhez. Még egy helyen alkalmaztunk egy darab mahagónifát, mégpedig, a két gitár kissé eltérő testhosszának kompenzálására. Ezután a két részt hat facsappal megerősítve összeragasztottuk. Rengeteg idő elment a test csiszolásával és festésre előkésztésével, mert ügyelnünk kellett a testek eredeti, természetes kontúrjának megőrzésére. A kész testet végül fehérre fújtuk, majd kapott egy finom gyöngyház hatású finish-t a birminghami TDog Customs műhelyben.



A legtrükkösebb rész azt hiszem az elektronika volt. A Strat pickup választója kezeli most mindkét pickup készletet, és ami korábban a Les Paul pickupváltója volt, az most a két gitár között vált. Amikor a kapcsoló középen áll, mindkét gitár aktív! A Les Paul összes hangerő és hangszín potija lekerült a testek összeillesztésénél, csak a Strat szokásos kezelőgombjai maradtak. Ezért úgy döntöttem, hogy meghagyom a főhangerő gombot és a hangszín potit a Stratnak és egy hangszínszabályzót a Les Paulnak. A kábelezést Jordan Parton csinálta, aki a pedálboardomat is készítette a koncerteken használt két erősítős cuccomhoz.”

Amikor arról kérdezték Snookot, hogy fog-e még ilyen hibrid hangszert készíteni, ezt válaszolta: „Feltehetően. Ha még egy ilyen kétnyakú gitárt készítenék, gondolom a dalszerzői igényeim figyelembevételével tenném. Lehet pl. egy SG és egy Telecaster, vagy egy Explorer és egy Jaguar talán? Bárhogy lenne, egy konkrét célt kellene szolgálnia, és egyben koncerthangszerként is meg kell állnia a helyét” – nyilatkozta Conrad Snook.

https://www.facebook.com/callofthekraken/



