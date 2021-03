Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Félüreges testű Ibanez gitár Super 58 humbuckerekkel Félüreges testű Ibanez gitár Super 58 humbuckerekkel Az Ibanez 2021-es újdonságai között alig esik szó ezekről a félüreges testű gitárokról, ezt a hiányt szeretnénk most pótolni az új Ibanez Artcore Expressionist AMH90 gitárok bemutatásával. Az Ibanez még 2002-ben hozta ki Artcore sorozatát, melynek üreges testű modelljei azóta már a világ számos gitárosának kedvenc „munkaeszközévé” váltak. Az Artcore család modelleit jellemző a magasszintű mesterségbeli tudás és elérhető ár a legkülönbözőbb műfajokból szerzett elkötelezett rajongókat ezeknek a gitároknak. Az Artcore gitárok között egyaránt találhatunk old-school jazz hangszereket és hibrid, félüreges testű, akár rockra is ideális gitárokat. Rögtön az elején pontosítani kell az „üreges testű” kifejezést. Az Artcore sorozatban valóban léteznek teljesen üreges testű gitárok, ilyenek pl. az AF, és a AG család modelljei. Azonban a többség – és ide tartozik a most bemutatásra kerülő AMH90 is – úgynevezett semi-hollow, vagyis félüreges testű hangszerek. Ezeken is megtalálható az két „f” lyuk, azonban általában a testük vékonyabb, mint az üreges testű modelleké, és a hangszer belsejében egy középső tömörfa blokkot helyeznek el, a gerjedékenység csökkentése érdekében. Az új Ibanez Artcore Expressionist AMH90 double cutaway fazonú testének tetőlapja, hátlapja és kávája is hársfából készült, a ragasztott illesztésű nyak anyagát háromrétegű nyatoh / juharfa adja. (A nyatoh Délkelet-Ázsiában honos szép mintázatú keményfa.) A kényelmes és könnyen játszható nyakra 22 médium érintővel ellátott, szegélyezett makassar - ébenfa fogólap került. A pozíciójelölők pont alakú gyöngyház berakások. A gitáron egy pár Super 58 humbucker biztosítja azt a klasszikus hangzást, amit számtalan rock és pop felvételen hallhattunk már. A korai üreges és félüreges testű gitárok általában single-coil pickupokkal készültek, ami csodálatosan kifejező hangot eredményezett, de sajnos eléggé zajosak voltak. Ezért az Ibanez – és más gitárgyártó cégek is – speciális humbuckerek fejlesztésébe kezdtek, ezek közé tartozik az Alnico mágneses Super 58 pickup is. Ezek a hangszedők jól közvetítik a félüreges test hangzását, és kioltják a 60 Hz körüli zúgást és más nem kívánatos zajokat. Ráadásul a Super 58-ak egyedi karaktere még sokoldalúbbá teszi az AMH90 hangzását. A pickupokat két hangerő, két hangszín potival és egy háromállású pickup váltóval kezelhetjük, de kapunk még egy Tri-sound kapcsolót is, ami a nyaki hangszedőre van hatással, és további hangszínekkel gazdagítja a gitár hangzás-palettáját. A Tri-sound kapcsoló segítségével a nyaki humbucker tekercsei sorba vagy párhuzamosan kapcsolhatók, de létezik single-coil állás is, amikor csak a hangszedő külső tekercse aktív. Az AMH90 gitárokat Gibraltar Performer húrlábbal és VT06 húrtartóval látták el, és Ibanez hangolókulcsok állnak rendelkezésünkre a pontos és kényelmes hangoláshoz. A szerelvények aranyszínűek, ami kifejezetten jól áll az elegáns megjelenésű hangszernek. Az Ibanez Artcore Expressionist AMH90 gitárok selyemfényű Cherry Red Flat és fényes fekete színekben érhetők el, várhatóan 232 000 forintos áron. További fontos adatok

Menzúra: 628 mm

Felső nyereg: szintetikus

Nyak szélesség a felső nyeregnél: 43 mm

Fogólap rádiusz: 305 mm

Húrok távolsága: 10,5 mm

Gyári húrok: .010/.013/.017/.030/.042/.052

Gyártás helye: Indonézia

Az Ibanez gitárok európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution.



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó