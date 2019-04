Címlap » Tesztek » Erősítők » VOX VX15 GT és VX50 GTV modellező erősítők VOX VX15 GT és VX50 GTV modellező erősítők A VOX a januári NAMM Show-n mutatta be VX15 GT és VX50 GTV erősítőit. Mindkét pehelykönnyű kombó 10 erősítő modellt és 8 effektet tartalmaz. A VX50 GTV és a VX15 GT a VOX VX sorozatának legújabb kombói, melyekben a cég szabadalmazott VET technológiáját (Virtual Element Technology) alkalmazzák a minél pontosabb és élethűbb csöves erősítő hangzások előállításához. Az új VX erősítőkben megtaláljuk a klasszikus AC30 valósághű hangzását, csakúgy, mint a legnépszerűbb csöves és butik erősítők széles kínálatát. Az új modellekkel 8 jól megválasztott effektet is kapunk, 4 modulációs effektet, kétféle delay-t és kétféle zengetőt. A VX50 GTV kombóban pedig a Korg csúcstechnológiát képviselő Nutube csöves technológiája dolgozik, ami már néhány korábbi VOX erősítőben bizonyított. VOX VX15 GT

Az innovatív VET modellező technológiának köszönhetően a kisebbik kombóban tíz erősítő modell áll rendelésünkre: DELUXE CL, BOUTIQUE CL, BOUTIQUE OD, VOX AC30, VOX AC30TB, BRIT 1959, BRIT 800, BRIT VM, SL-0D és DOUBLE REC. A tíz erősítő modell mellett egy Line lehetőség is választható, ami kikerüli az erősítő modellező egységet, így akusztikus gitárt vagy keyboardot is csatlakoztathatunk kombóhoz. Az effekteket két szekcióban helyezték el, az elsőben a modulációs effektek: kórus, flanger, phaser, és tremoló, a másodikban analóg delay, szalagos visszhang, rugós és hall zengető található. A két szekciót egymástól függetlenül használhatjuk. A VX15 GT 15 W teljesítménye elegendő próbákra, gyakorlásra, és kisebb klubokba is, de az erősítőt ellátták Power Level szabályzóval is, így ha kisebb hangerőn szeretnénk teljesen kihajtva élvezni a VX15 GT tudását, ezzel a gombbal fokozat nélkül csökkenthetjük a végerősítő teljesítményét. Nagyításhoz klikk a képre! Számos további lehetőséget is kínál a VOX új modellje, így AUX bemenet és hangfal szimulátorral ellátott fejhallgató/vonal kimenet is segítségünkre van, de kapunk 11 gyári preset programot is, amivel azonnal színpadkész hangzásokat szólaltathatunk meg. Ugyanakkor Manual módban a presetek a fizikai gombokra is – háromsávos EQ + Gain – reagálnak. A saját programok eltárolására 2 memóriahely áll rendelkezésünkre, de ha a külön megvásárolható VFS5 lábkapcsolót használjuk, amivel a programokat tudjuk váltani, a memória helyek száma nyolcra bővül. Fedélzeti hangoló és Tap Tempo gomb is van a készlettárban, az utóbbival a delay time-ot tudjuk megadni. VOX VX15 GT fontosabb adatok:



Teljesítmény: 15 W RMS

Hangszóró: 6,5”, egyedi VOX

Méretek: 354 x 313 x 208 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 3,8 kg

Tartozék: AC adapter DC 12 V + kezelési útmutató

Várható ár: 151,50 EUR VOX VX50 GTV

A VX50 GTV előerősítőjében a forradalmian új vákuum cső, a Nutube, állítja elő az autentikus, felharmonikusokban gazdag csöves hangzást, amit már a korábbi VOX MV50 és VX 50-AG erősítőkből ismerhetünk. A torzítás és a kompresszálás érzete olyan, mint amit egy csöves erősítőtől várunk el, az erősítő úgy reagál a játék dinamikájára, mint egy hagyományos csöves cucc. Mindezek mellett a Nutube-nak további előnyei is vannak: nem igényel karbantartást, és jelentős költségmegtakarítást is eredményez. Az erősítő modellek és effektek száma megegyezik a VX15 GT-nél leírtakkal. Ezen az erősítőn is megtalálható a Power Level szabályzó, amivel fokozatosan tudjuk 50 W-ról csökkenteni a végerősítő teljesítményét. Az AUX bemenet, a fejhallgató kimenet, a 11 gyári preset, a fedélzeti hangoló és a Tap Tempo kapcsoló is jelen van. A VX50 GTV azonban USB audio interfészként is használható, vagyis a kombó USB kimenetén keresztül közvetlenül csatlakozhatunk számítógéphez, és rögzíthetjük a Nutube hangzást. Ezzel a képességgel az erősítőnket könnyedén integrálhatjuk a számítógépes felvevő rendszerünkhöz. Mindkét erősítő masszív és pehelykönnyű ABS anyagból készült basszusreflex rendszerű ládában lakozik, melyeket a VOX tradicionális, fekete tónusú rombusz alakú szövéssel díszített hangszóróvászna tesz teljessé. VOX VX50 GTV fontosabb adatok:

Teljesítmény: 50 W RMS

Hangszóró: 8”, egyedi VOX

Méretek: 354 x 313 x 208 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 4,1 kg

Tartozék: AC adapter DC 19 V + kezelési útmutató

Várható ár: 253,20 EUR További információk: https://www.voxamps.com/VXSeries