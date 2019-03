Címlap » Tesztek » Erősítők » Ultra kompakt basszuserősítő a TC Electronictól Ultra kompakt basszuserősítő a TC Electronictól TC Electronic BAM200 basszus fej – ne hagyd, hogy a méret megtévesszen, ez tényleg nagyot szól! A TC Electronic bemutatta BAM200 mikro basszus erősítőjét, ami méretét meghazudtolva 200 W teljesítményt ad le, és ideális társunk lehet színpadon, stúdióban és gyakorlásnál. A masszív, de apró házban egy korszerű „D” osztályú erősítő dolgozik, ami ütős, kiegyenlített basszus hangot produkál, hatalmas dinamikatartalékkal. Az erősítő speciális nagyfeszültségű MOSFET előerősítője pedig meleg hangzást, és jól reagáló csöves erősítő érzetét nyújtja. Az első panelen 3 sávos EQ, Master, valamint Gain potik állnak rendelkezésünkre a nekünk tetsző hangzás kialakításához. A BAM 200 fejen szimmetrikus, földleválasztó kapcsolóval ellátott XLR DI kimenetet is találunk, amivel keverőre, vagy PA rendszerre csatlakozhatunk, a stúdió minőségű, hangfal emulált fejhallgató kimenet pedig gyakorláskor nyújt segítséget. A gyártó az akár gitártokban is hordozható BAM200-hoz saját 200 W-os, 2 x 8”-os hangszóróval szerelt, szintén pehelykönnyű BC208 ládáját ajánlja. Az apró erősítőt rövidzár, túlmelegedés és alacsony impedancia elleni védelem teszi még megbízhatóbbá. Méretek: 4,32 x 16,5 x 13, 2 cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 0,9 kg

Tájékoztató ár: 129 EUR

