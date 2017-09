Címlap » Hírek » Tech 21 Geddy Lee GED 2112 Signature erősítő Tech 21 Geddy Lee GED 2112 Signature erősítő „A GED 2112 logikus folytatása annak hosszú ideje tartó folyamatnak, melyben a basszus hangzásomat tökéletesítem” – Geddy Lee. Geddy Lee a Rush basszerosa, énekese és billentyűse már lassan két évtizede nem használ hagyományos színpadi erősítőt és hangfalat. DI boxon keresztül közvetlenül a PA rendszer keverőjére csatlakozik, és áttért a fülmonitor használatára. Persze „többrétegű” egyedi basszus hangzásához számos különféle eszközt is bevet, ideértve a Tech 21 SansAmp RBI és/vagy a SansAmp RPM előerősítőjét. Minthogy tovább szerette volna áramvonalasítani és egyszerűsíteni a cuccát, az újabb projektjeire, Geddy együttműködött a Tech 21-gyel GED-2112 signature erősítőjének tervezésében. A kihívásoktól sem mentes együttműködés eredményeként egy új formátumú, két különálló, de párhuzamosan működő előerősítőt építettek egy rackbe helyezhető házba. A Drive előerősítő szekció a sokoldalú, a hangzási lehetőségek széles tárházával rendelkező SansAmp RPM-en alapjaira épült. Az EQ paramétereit Geddy személyes igényei szerint hangolták. A telítettség- és szintszabályzóval ellátott Deep előerősítő szekció a legmélyebb hangok vastag, kövér hangzásáért felelős. A két előerősítőt külön-külön és egyszerre is lehet használni. A két előerősítőnek a hátlapon két külön bemenete van, hogy megfeleljen Geddy dual wireless rendszerének. Ugyanakkor az előlapon is található egy bemenet, ha ide csatlakoztatjuk a basszusgitárt, az felülírja a hátsó panelen elhelyezett két bemenetet. A legjobb, legvastagabb hangzást úgy érhetjük el, ha a két előerősítő kimenetét egymásától függetlenül juttatjuk el a keverőhöz és ott keverjük össze. Minthogy összesen négy kimenet (2 szimmetrikus és 2 aszimmetrikus) áll rendelkezésünkre, a keverő mellett akár két színpadi erősítőre is küldhetünk jelet. Nem hagyományos? Fura? Egyedi? Meglehet… GED 2112 főbb jellemzők

Dupla, teljesen analóg SansAmp áramkörök

Drive gombbal szabályozható Gain és Overdrive

Blend potméter a SansAmp csöves erősítő hangzás és a direkt hang keveréséhez

Félparametrikus EQ 170 Hz - 3.0 kHz, vágás/emelés 12 dB

Telítettség és külön Level gomb a Deep csatornán

Mindkét csatornához dedikált 6,3 mm-es és XLR direkt kimenet

Effekt hurok

Hangoló kimenet

A/B csatorna kapcsoló

Dupla bement -20 dB kapcsolóval A Tech 21 európai és hazai forgalmazója: Sound Service.