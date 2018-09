Címlap » Hírek » Supro Keeley Custom 1970RK gitárerősítő Supro Keeley Custom 1970RK gitárerősítő Ez lenne a tökéletes megoldás? Egy kiváló full csöves erősítő pedál-mániás gitárosoknak… Amikor egy legendás erősítő- és egy népszerű pedálgyártó cég összedolgozik, az csak egy dolgot jelenthet: olyan erősítőt szeretnének alkotni, ami célzottan azon gitárosok számára készül, akik sok effekt pedált használnak. Mi a különleges a Supro Keeley 1970RK Custom erősítőben, és érdemes-e megvenni? Supro Keeley Custom 1970RK

Alapvetően ez egy rendkívül egyszerű erősítő, egy Volume potival, egy kétsávos EQ-val és egy Master szabályzóval. A teljesen csöves, 25 wattot teljesítő kombóban „A” osztályú erősítő dolgozik. A végfokban 2 prémium kategóriás Tung-Sol 6V6GT állítja elő az azonnal felismerhető Supro soundot, az előerősítő szekcióban 2 x ECC83S (12AX7) cső segít a tökéletes csöves hangzás megvalósításában. A kombóba 1 x 10" Supro CR10 hangszórót szereltek, és feltételezzük, hogy ez elég nagy a 25 W teljesítmény kezelésére. De mi a „Keeley” ebben az erősítőben?

Miért van az, hogy bizonyos effekt pedálok egyik erősítővel jobban szólnak, míg a másikkal kevésbé? Sok tényezőtől függhet, és a Supro, valamint Keeley ezeket mind számításba vette a 1970RK kombó tervezésénél. Az erősítő bemeneti áramköre elegendő headroom-ot biztosít, vagyis a booster, vagy drive pedál nem fog nem kívánt torzítást létrehozni az előerősítőben. A tranzisztoros egyenirányítás is hozzájárul a nagyobb headroom-hoz, miközben gyorsabb tranzienseket produkál, mint a csöves egyenirányító. A nagy bemeneti dinamika tartalék miatt a legtöbb Supro erősítő kiválóan használható effekt pedálokkal, ha azokat az erősítő bemenete elé kötjük. Azonban, hogy a Supro Keeley Custom még rugalmasabb legyen, a gyártó belepakolt egy transzparens effekt loopot idő-alapú effekteknek, mint pl. a delay, reverb, tremoló, de akár egy EQ pedált is beilleszthetünk így az előerősítő utáni jelútba. Az erősítő varázslók a Supro-nál pontosan tudják, hogy mennyire fontos része a hangzásnak a hangszóró, ezért került az egyedi tervezésű CR10 a kombóba. Mély, mégis feszes mélyekre, a Supro karakteres középhangjaira és csillogó, fényes magas hangokra hangolták a 10 inches hangszórót. A láda méreteit tekintve mélyebb, mint egy vintage Supro 1x10" hangfal, ami tovább növeli a mélyeket. Ugyanakkor valahol a kombó hátoldalán egy külső hangfal csatlakozót is elhelyeztek, amellyel egy másik 8 Ohmos ládát köthetünk az erősítőhöz. Csatlakozás esetén a két hangfal automatikusan párhuzamosan lesz kötve, és a trafó átáll 4 Ohmos kimenetre. Ezt az egyszerű, 25 W teljesítményű, teljesen csöves erősítőt láthatólag arra tervezték, hogy jól dolgozzon együtt pedalboraddal, effekt pedálokkal. Az ilyen méretű kombók számos esetben tökéletes megoldást jelentenek, akár színpadon, akár stúdióban, akár otthoni gyakorlásnál. Az új Supro Keeley Custom kiváló választás lehet pedál-függőknek, bár a javasolt 799 dolláros kiskereskedelmi ár egy kicsit magasnak tűnhet a teljesítményhez képest, és a 25 W-os kategóriában nagy a verseny… Érdemes megnézni az alábbi demó videót, melyben Mike Hermans a legkülönbözőbb effektekkel és gitárokkal vallatja a kombót. További információk: Supro