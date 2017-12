Címlap » Hírek » Schertler ROY akusztikus erősítő Schertler ROY akusztikus erősítő A svájci erősítőgyártó cég, a Schertler hivatalosan a 2018-as téli NAMM Show-n fogja bemutatni akusztikus erősítőinek új zászlóshajóját, a ROY kombót. Egy kis előzetes… A ROY a Schertler új csúcskategóriás kombója, akusztikus hangszerek erősítésére született. A 400 W teljesítményű, 7 csatornás erősítő valóban erőteljes és ugyanakkor pehelykönnyű, könnyen szállítható megoldást kínál szólistáknak, vagy kisebb formációknak színpadon és stúdióban egyaránt. A két 8 inches hangszóróval és 1 inches magassugárzóval felszerelt ROY ugyanazt felsőkategóriás „A” osztályú előerősítőt kapta, amit a többi Schertler erősítőből már ismerünk, és ugyanazt a csúcsminőségű hangzást produkálja, amiről a Schertler erősítők ismertté váltak, de a ROY még sokoldalúbb használatot kínál a zenészeknek. Az erősítő első négy csatornája mikrofon / hangszer fogadására alkalmas, insert ki-bemenettel, 3 sávos EQ-val és fantomtáppal, egy további csatorna aszimmetrikus hangszerbemenetet kínál, és rendelkezésünkre áll még egy sztereó csatorna is pl. külső lejátszó eszköz csatlakoztatásához. A Master szekciót digitális zengetővel és egy új digitális multi-effekttel, valamint DI/Line/Aux kimenetekkel, fejhallgató erősítővel és insert I/O jack aljzattal szerelték fel. Az intuitív kezelőfelület széleskörű keverési lehetőséget és könnyű színpadi használatot biztosít. Az erősítőt számos további kimenettel látták el, így lehetőségünk van külső rendszerekhez csatlakozni: mélynyomót adhatunk hozzá a mély frekvenciák növeléséhez vagy, hogy kompakt háromutas PA rendszert hozzunk létre. Keverőt is köthetünk elé, így megnövelve a felhasználás lehetőségeit. A fejhallgató kimenet kényelmes monitorozást tesz lehetővé akár színpadon, akár stúdióban, szóval a ROY egy igazi „all round” eszköz, és nem akármilyen minőségben. Az erősítők fa borítással, vagy érdesített, antracit színű felülettel kerülnek forgalomba. Az elegánsabb kivitelű fa bevonat inkább otthoni, vagy stúdió használatra ajánlható, míg az ellenállóbb érdes antracit felület inkább turnézó zenészeknek hasznos. Érdemes belenézni a videóba, mégha nem is tudsz angolul, mert embertelenül jól szól a cucc. Technikai adatok:

Méretek: 374 x 415 x 510 mm

Frekvencia átvitel: 40 Hz – 20 kHz

Láda anyaga: rétegelt nyírfa

Súly: 22 kg

Tájékoztató ár: 1400 EUR



