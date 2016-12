Címlap » Hírek » Roland JC-22 Jazz Chorus Roland JC-22 Jazz Chorus A legendás Roland Jazz Chorus hang most egy ultra kompakt kivitelű kombóban reinkarnálódott, ideális otthoni gyakorláshoz, dalszerzéshez, felvételre, és kisebb koncertekre. A Roland kihozta a JC-22-t, az először 1975-ben bemutatott Jazz Chorus gitárerősítő sorozat legfrissebb modelljét. A JC-22 a Roland klasszikus, tiszta Jazz Chorus hangzását, és a gitárosok által évtizedek óta nagyra tartott Dimensional Space Chorus effektet kínálja olyan kompakt méretben, ami tökéletes például otthoni gyakorláshoz. A Roland JC sorozat világszerte a tiszta gitárhangzás szabványaként ismert. A JC-22-vel most ezt a hangzást a könnyű és kompakt kivitelnek köszönhetően akár otthonunkban is élvezhetjük. Két független végerősítő és egyedi tervezésű hangszórók produkálják a nagyobb Jazz Chorus erősítők eredeti tiszta hangját. Mindez a csodálatos hangú, valóban sztereóban működő zengetővel, a Dimensional Space Chorus effekttel olyan mélységet és dimenziókat kölcsönöz a gitárhangnak, amit semmilyen más erősítővel nem lehet elérni. A szabványos mono bemenet mellett az első panelen található, sztereó pedálok számára kialakított sztereó bemenetre multi-effektek és erősítő modellező eszközök is csatlakoztathatók, ez már a mai kor gitárosainak igényeit szolgálja ki. A JC-22 hátsó paneljét számos csatlakozási lehetőséggel szerelték fel. Az effekt-hurok egyaránt működik mono és sztereó eszközökkel, és választhatunk soros és párhuzamos kapcsolás között. A Line Out jack kimenetről mono, vagy sztereó jelet küldhetünk a keverőpultra, vagy bármely felvevőeszközre. Ha a dedikált fejhallgató kimenetre fejhallgatót csatlakoztatunk, az automatikusan elnémítja a hangszórókat, vagyis kiválóan alkalmas otthoni csendes gyakorláshoz. A JC-22 támogatja az opcionális külső lábkapcsolók használatát is, melyekkel az erősítő kórus és zengető effektjét kezelhetjük. A Roland JC-22-vel azt az autentikus Jazz Chorus hangzást és persze tartósságot kapjuk, amitől ez az erősítő sorozat legendává vált, és most mindez elérhetőbb, mint bármikor korábban. Specifikáció Kimenő teljesítmény: 30 W Hangszórók: 2 x 16 cm (6,5 inch) Kezelőszervek FŐKAPCSOLÓ BRI (Bright) kapcsoló HANGRERŐ szabályzó MAGAS szabályzó KÖZÉP szabályzó MÉLY szabályzó ZENGETŐ szabályzó KÓRUS sebesség szabályzó KÓRUS mélység szabályzó EFFEKT HUROK kapcsoló Teljesítmény felvétel: 43 W Tartozék: kezelési útmutató, tápkábel Opcionális tartozék: BOSS FS-5L, FS-6, FS-7 lábkapcsoló Méretek: 461 mm x 239 mm x 338 mm (szélesség x mélység x magasság) Súly: 12 kg Hazai ár és további információk: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó