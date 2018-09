Címlap » Hírek » Randall Ola Englund Satan 50 erősítő Randall Ola Englund Satan 50 erősítő A Randall új fejezetet írt a metal történetében Ola Englund Satan 50 signature erősítőjével. Nagyításhoz klikk a képre! Ola Englund bizonyára meglehetősen elfoglalt új Solar Guitars brandjének beindításával, közben két bandában is – The Haunted, Six Feet Under – érdekelt metal ügyben, a YouTube-on is híresek elemző videói, mindeközben Mike Fortinnal közösen tervezett Randall Satan 50 signature erősítője is megjelent, szóval zajlik körülötte az élet. Satan 50

Azt várnánk, hogy ebből az 50 W-os Satan fejből zúzós metal hangok törnek elő, minthogy Ola híres a YouTube-on a műfaj iránti elkötelezettségéről, és kétlem, hogy bárki is csalódna ebbeli feltevésében. Minthogy a Randall Signature Satan 50 Mike Fortinnal együttműködve készült, az erősítő specifikációja meglehetősen sokat ígérő, tudjuk, Mike híres metal orientált, high-gain erősítő áramköreiről, melyeket a Randallnak tervezett. Ikercsatornás metal gépezet

Az erősítő ikercsatornás, amit három 12AX7 előerősítő cső és két 6L6 végcső hajt meg. Jól bevált, kipróbált konfiguráció, pontosan olyan, amit egy 50 wattos fejtől elvárunk. Azt ne felejtsük el, hogy az erősítő tervezésében Ola Englund is részt vett, így a csöves erősítő lehetőségeire jobban fókuszáltak, mint a többi, most piacon lévő erősítőnél. Ezt mutatják a 1. csatorna 6irth, 6rind kezelőgombjai és a Sweep kapcsoló, melyek szélesebb körű GAIN és TONE szabályzási lehetőséget biztosítanak a hét- és nyolchúros gitároknak, mint bármelyik eddig készült erősítő. Természetesen háromsávos EQ-val is ellátták a csatornát, valamint egy Kill kapcsolóval, ami a felső közép frekvenciákat emelve további erősítésre ad lehetőséget. Nagyításhoz klikk a képre! A 2. (Clean) csatorna kezelőszervei megszokottnak mondhatók: Gain, Volume és háromsávos EQ. De a végfok szekció paramétereibe is beleavatkozhatunk a Presence és Depth gombokkal, melyekkel ízlés szerint szabályozhatjuk a végerősítő mély és magas frekvencia átvitelét. A hátsó panelen kaptak helyet az effekt hurok Send/Return aljzatai Send szint szabályzási lehetőséggel, a földleválasztó kapcsolóval ellátott, Randall 4x12-es ládát emuláló vonalkimenet, amivel a keverő felé küldhetünk jelet, és egy szűretlen, száraz kimenet, melyről másik gitárerősítőre, vagy végfokra csatlakozhatunk. Lehetőségünk van a végcsövek rácselőfeszültségének állítására is a hátsó panelen található Bias potméterekkel. Mindez papíron leírva nagyon jól hangzik, de érdemes megnézni az alábbi videót is, hogy saját fülünkkel halljuk menyire brutális a Randall Ola Englund Satan 50 fej. Az erősítő tájékoztató ára 1 590 EUR, de bemutató darabok garanciával már 1 444 EUR-tól is kaphatók. Az árban benne van egy kétgombos lábkapcsoló, ami a csatornákat váltja, illetve a Kill kapcsolót aktiválja. A Randall európai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó