Címlap » Hírek » NAMM 2019 – debütált a Blackstar Super Fly NAMM 2019 – debütált a Blackstar Super Fly A Blackstar jelentősen felhizlalta elemmel működő FLY 3 mini erősítőjét, már kétcsatornás, 12 W teljesítményt ad le, és Bluetooth képességgel is felruházták. A Blackstar FLY 3 különböző verziói főként az utazó zenészek körében váltak népszerűvé, mert apró mérete miatt könnyen hordozható formában biztosított minőségi hangot gyakorláshoz. Az új Super Fly részben megőrizte az eredeti modell jellemzőit, ugyanakkor felsőbb osztályba lépett 12 W teljesítményével, dedikált mikrofon és hangszer csatornájával, ami akusztikus és elektromos gitár fogadására egyaránt alkalmas. A Super Fly-t Bluetooth képességgel is felruházták, ami azt jelenti, hogy kísérő sávot küldhetünk rá pl. okostelefonunkról. Az új Blackstar Super Fly kezelőszervei igen csak megsokasodtak, tekintve hogy mindkét csatorna saját, független beállítási lehetőségekkel rendelkezik. Az XLR / jack kombó bemenettel ellátott mikrofon csatorna a külön állítható REVERB mellett két hangszínszabályzót – Treble és Bass – kapott, a bemeneti érzékenység is állítható mikrofon vagy vonal szintre. A gitárcsatornán a Bass, Treble, Volume, Reverb szabályzókon kívül egy GAIN potit is találunk, amivel túlvezérelt hangzásokat tudunk létrehozni. A bemeneti szintet itt egy Acoustic / Electric kapcsolóval állíthatjuk hangszerünkhöz, és egy OD kapcsoló kínál lehetőséget a torzított gitárhanghoz. A Bluetooth mellett egy 3,5 mm-es jack aljzat is vonalbemenetként szolgál, és a fejhallgató kimenetet sem kell nélkülöznünk. A Super Fly maximum 12 W teljesítményt ad le, ami két 3 inches szélessávú hangszórón keresztül szólal meg. Az erősítő kellően robosztusnak tűnik, akár hordozható gyakorló erősítőnek, akár utcazenélésre tökéletesen alkalmas, kiváló megoldás lehet olyan zenészeknek, akik egy pehelykönnyű, elemmel működő, bárhol megszólaltatható erősítőre vágynak. Működéséhez 8 db AA elem szükséges, de opcionálisan újratölthető elemcsomag is kapható hozzá, amivel 15 óra játékidő érhető el. A Super Fly egy olyan csomagban is kapható, ami az említett újratölthető elem packot, egy dedikált tápegységet és egy masszív, sok zsebes hordtáskát is tartalmaz. Vásárolhatunk hozzá 12 wattos aktív külső ládát, amivel a Super Fly 24 W-os sztereó cuccá bővíthető. A Super Fly a hazai ára sajnos még nem áll rendelkezésre, de ahogy megtudjuk, frissítjük a cikket. Tájékoztató ár: 230 USD / 199 GBP. A Blackstar európai és hazai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó