Mesa/Boogie Fillmore 50 erősítő és hangfal sorozat Mesa/Boogie Fillmore 50 erősítő és hangfal sorozat A vintage hangolású, 6L6 meghajtású Fillmore 50 egyszerű kétcsatornás, három móddal ellátott kombó és fej verzióban mutatkozott be, opcionálisan megvásárolható külső hangfalakkal. Mesa Boogie Fillmore 50 kombó A vadonatúj kétcsatornás, klasszikus rock hangzású Mesa Boogie Fillmore 50 sorozat 50 W-os fej és kombó változatban készül. Tekintve a viszonylag egyszerű szabályzási lehetőségeket, ez a modell jó választás lehet a sok effekt pedállal rendelkező gitárosok számára. A gyártó úgy nyilatkozott, hogy a Fillmore 50 esetében az egyedi, vintage hangzásra fókuszáltak, és a klasszikus rock sound-ok széles tárházát kívánták könnyen elérhető formában, kombó és fej változatban, különböző hangfal konfigurációkkal biztosítani a gitárosoknak. Az eredmény egy olyan erősítő, ami a legkifejezőbb, telített gain gitárhangzásokat tudja, 2 db 6L6 végcső és 5 db 12AX7 előerősítő cső dolgozik benne, és 50/25 W teljesítmény felező kapcsolóval is felszerelték. Mesa Boogie Fillmore 50 fej

Az üdítően áramvonalasra varázsolt és könnyen áttekinthető első panel ad helyet a két teljesen független, lábkapcsolóval is váltható csatorna kezelőgombjainak. Mindkét csatornán a Mesa 3 féle csatorna módja közül választhatunk: Clean, Drive és HI mód, független Gain, Treble, Mid, Bass, Presence, Reverb és Master szabályzással, ami a két csatorna esetén nagyfokú rugalmasságot és számtalan beállítási lehetőséget tesz lehetővé. A hátsó panelen kapott helyet a zengető kapcsoló lábpedál aljzata, az effekt hurok send/return aljzatai, valamint egy 4 és egy 8 Ohmos, külső hangfal csatlakoztatására szolgáló jack aljzat. Az új, teljesen csöves Fillmore erősítőket a hosszú, rugós zengető tank, a két teljesen egyenértékű, függetlenül kezelhető csatorna, a teljesen csöves FX loop emeli ki más kétcsatornás erősítő társai közül. (A zengető a külön megvásárolható lábkapcsolóval is kezelhető, az egygombos csatorna váltó lábkapcsoló tartozék.) Fillmore 112 hangfal A Fillmore 50 erősítők mellett a Mesa bemutatta új Fillmore sorozatú 1x12-es és és 2x12-es gitárládáit is. Mindkét hangfalat erőteljes és feszes mély hangok jellemzik, melyek tökéletesen passzolnak a vintage ihletésű Fillmore hangzáshoz. Az erősítőket és hangfalakat is a kaliforniai Petaluma városában gyártják, a ládák a legjobb minőségű, nedvességnek ellenálló balti nyírfából készülnek. A nyitott hátfalú konstrukcióba, hátulról rögzített, brit gyártású Celestion Custom 90 hangszórók kerültek (a kombóban is ez van). A hangfalak tervezésénél a vintage rock hangzás mellett a méret és a hordozhatóság is fontos szempont volt. Az 1x12-es Fillmore láda 90 Wattal terhelhető, a súlya 14,5 kg, míg a 2x12-es – ami mono és sztereó üzemmódban is használható – terhelhetősége 180 W és 20,8 kg-ot nyom. Tájékoztató listaárak Mesa Boogie Fillmore 50 kombó – 2 590 EUR

Mesa Boogie Fillmore 50 fej – 2 290 EUR

Mesa Boogie Fillmore 1x12 hangfal – 685 EUR

Mesa Boogie Fillmore 2x12 hangfal – 990 EUR



