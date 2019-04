Címlap » Tesztek » Erősítők » Mesa/Boogie California Tweed 6V6 4:40 csöves erősítők Mesa/Boogie California Tweed 6V6 4:40 csöves erősítők Az új egycsatornás termékcsalád egyfajta old school amerikai csöves hangzást kínál, autentikus 6V6 karakterrel és a Mesa szabadalmazott Multi-Watt végerősítő konstrukciójával. Amikor 1969-ben Randall Smith megépítette első high-gain erősítőjét, elsősorban az ’50-es évek Tweed erősítői inspirálták. Nagyra becsülte organikus hangzásukat, hatékony hangszínszabályzási lehetőségeiket, és a lágy, tiszta hangból a klippelésbe átmenő egyedi hangjukat. A California Tweed 6V6 4:40 Randall eredeti elképzelései előtt tiszteleg, Tweed-alapú felépítésével és autentikus 6V6 sound-jával. A teljesen csöves California Tweed kombót és fejet 4 db 6V6 végcső hajtja, míg az előerősítőben 5x12AX7 és 1x12AT7 csövek dolgoznak. Egy gyors pillantás a kezelőpanelre, és máris feltűnik, hogy az új egycsatornás konstrukción minden fontos funkció megtalálható, de semmi nincs túlbonyolítva. A csatorna GAIN, TREBLE, MID, BASS, PRESENCE, REVERB és MASTER szabályzókat, valamint két bemenetet – NORMAL & LOW – kínál. A Low csatorna kevésbé érzékeny és nagyobb a dinamikatartalékot biztosít, a Normal kissé fényesebben szól, és előbb kezd el klippelni. Az új erősítőből a vintage, teljesen csöves, hosszú tankos, rugós zengető sem hiányozhat, amit hátsó panelen elhelyezett jack aljzathoz csatlakoztatható lábkapcsolóval is aktiválhatunk. Szintén itt kapott helyet a pufferelt, csöves, soros effekt loop Send/Return csatlakozója, valamint a 2 x 4 Ohmos és az 1 x 8 Ohmos hangfalkimenet is. A California Tweed erősítőkben a legfontosabb újdonság a cég közelmúltban szabadalmaztatott Multi-Watt™ végerősítő konstrukciója, melyben a Duo-Class™ és Dyna-Watt™ technológiáknak köszönhetően ötféle teljesítmény közül választhatunk egy ötállású kapcsoló segítségével. A gitárosoknak a következő lehetőségek állnak rendelkezésükre: 40 Watt – 4 x 6V6, A/B osztály, pentóda üzemmód

30 Watt – 2 x 6V6, A/B osztály, trióda üzemmód + 2 x 6V6 A/B osztály, pentóda üzemmód

20 Watt – 2 x 6V6, A/B osztály, pentóda üzemmód

10 Watt –2 x 6V6, A/B osztály, trióda üzemmód

2 Watt – 1 x 6V6 trióda üzemmód + 1 x 6V6 pentóda üzemmód, együtemű, A osztályú Az Mesa szakemberei szerint a hangszóró választási procedúra az új sorozathoz különösen nagy kihívást jelentett, minthogy az elvárások, ahogy mindig, igen magasak voltak és semmilyen kompromisszumot nem akartak kötni. Hangszóró keresés folyamán számos márkát és modellt teszteltek, hogy megkapják azt a varázslatos hangzást, amit kerestek, és végül a csapat a teljesen új Jensen P12/100 Blackbird Alnico mellett döntött. 2 inches lengőtekercsével és egyedi membránjával a Blackbird egyike napjaink legkifinomultabb hangszóróinak, és a Mesa szerint ez a kombináció tudja azt a hangkaraktert, ami tökéletesen illik a California Tweedhez. A California Tweed sorozatban egy erősítőfej, egy kombó, valamint kétféle – 1 x 12-es és 2 x 12-es – Jensen P12/100 Blackbird hangszóróval szerelt láda található. A hangfalak anyaga balti nyírfa, melyek tetszetős Bronco Vinyl bevonatot és sárgásbarna szövött hangszóróvásznat kaptak. A Mesa/Boogie a késő ’60-as évek óta, a kaliforniai Petaluma városában, kézi gyártással készít gitárcuccokat, melyek a világ legkeresettebb erősítői közé tartoznak. A Mesa/Boogie első rajongói közé tartozik pl. Carlos Santana, Keith Richards és Ron Wood is, olyan gitárosok, akiknek a gitárhangzása megszámlálhatatlan zenészre volt hatással. Egy California Tweed 6V6 4:40 erősítővel hosszú évtizedek tradícióját és innovációját egyszerre élvezed és szólaltatod meg. California Tweed erősítők legfontosabb adatai

Erősítőfej

Méret: 24,5 x 58 x 26,5 cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 13,6 kg

Ár: 831 000 Ft 1 x 12 kombó, Jensen Blackbird Alnico hangszóróval

Méret: 49 x 58 x 26,5 cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 22,3 kg

Ár: 931 000 Ft California Tweed hangfalak legfontosabb adatai

1 x 12 hangfal, 100W, 8 Ohm, Jensen Blackbird Alnico hangszóró

Méret: 39 x 58 x 26 cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 11,8 kg

Ár: 297 000 Ft 2 x 12 hangfal, 200W, 4 Ohm, Jensen Blackbird Alnico hangszóró

Méret: 46 x 68 x 26 cm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 19 kg

Ár: 443 000 Ft



