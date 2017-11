Címlap » Hírek » Megjelent az EVH 5150III 50 W EL34 fej + láda Megjelent az EVH 5150III 50 W EL34 fej + láda Az EVH bejelentette az új 5150III 50W EL34 fejet és a hozzátartozó 5150III 50W EL34 ládát. Nagyításhoz klikk a képre! Az EVH 5150III 100 W-os, EL 34-ekkel szerelt gitárerősítő rajongói számára jó hír lehet, hogy Eddie Van Halen cége bemutatta ennek az erősítőnek az 50 W-os változatát. Ez a fej lényegesen könnyebben szállítható és az ára is kedvezőbb, ugyanakkor a megjelenése ugyan olyan dögös, mint a 100 W-os verzióé. Mindhárom csatornán független Gain és Volume szabályzás és ádáz EL34-es hangzás, talán így jellemezhetnénk a legrövidebben az új modellt. Az EL34-es végcsövek – a legjobb brit hangzásokat idézve – „szállítják” a rájuk jellemző felharmonikusokkal telített kompresszált hangzást, mindazzal a hangkitartással és rugalmassággal, amit az EVH 5150III erősítőktől elvárunk. Az első csatornára fényes, csillogó tiszta hangzás jellemző, míg a második és a harmadik csatorna kissé sötétebb, kompresszáltabb, és a korábbinál még telítettebb tónust produkál. Az 1. és 2. csatorna dupla, koncentrikus Gain és Volume szabályzókkal és közös 3 sávos EQ-val rendelkezik, míg a 3. csatornához külön EQ szekció, és persze saját Volume/Gain szabályzás tartozik. Nagyításhoz klikk a képre! A hátsó panelen helyezték el a Resonance szabályzót, ami a mély átvitelt állítja és a ki-be kapcsolókat, az első panelen kapott helyet a Presence gomb, mindkét állítási lehetőség az összes csatornára vonatkozik. A csomagolás elegáns arany és fekete, az EVH-ra jellemző dizájnnal, és ezt az erősítőt is felszerelték effekt looppal, fejhallgató és előerősítő kimenettel és MIDI bemenettel. Az új 50 W-os fejhez az új 5150III® EL34 212ST hangfal az ideális társ, melynél szintén a fekete-arany színkombináció dominál. Ez az 50 W-os 2x12-es láda hétrétegű nyírfából vagy juharfából készül, Signature Celestion® G12H Anniversary hangszórókkal szerelve, EVH görgőkkel, erősítő rögzítő mechanikával és a hátra döntéshez szolgáló kitámasztó lábakkal. Specifikáció

Modell neve: 5150III® 50W EL34, 120V

Sorozat: EVH® 5150 III® Heads

Erősítő jellege: csöves



Elektronika Csatornák száma: 3

Kezelőszervek:

1. csatorna - független Volume és Gain, közös Mély, Közép és Magas

2. csatorna - független Volume és Gain, közös Mély, Közép és Magas 3. csatorna – független Volume, Gain, Mély, Közép és Magas

Közös Presence és Resonance szabályzás

Effekt hurok: ¼” (6,3 mm) jack – Send/Return

Bemenetek száma: 1 - ¼” (6,3 mm) jack

Fejhallgató kimenet: 1 - ¼” (6,3 mm) jack

Vonalkimenet: 1 - ¼” (6,3 mm) jack Egyenirányítás: tranzisztoros Feszültség: 120 V

Teljesítmény: 50 W Előerősítő csövek: 7 x JJ ECC83S (12AX7)

Végcsövek: 2 x JJ EL34 Tartozék: négygombos lábkapcsoló

