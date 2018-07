Címlap » Hírek » Megjelent a Line 6 Spider V sorozat legkisebb modellje Megjelent a Line 6 Spider V sorozat legkisebb modellje Lassan két éve, hogy a Line 6 kihozta Spider V modellező erősítő sorozatát, amiről akkor mi is írtunk. Most új modellel bővült a széria, a Line 6 Spider V 20 gyakorló erősítő személyében. Ezt az apró modellező erősítőt a legjobb minőségű gitár soundokkal pakolták tele, a tiszta hangzásoktól kezdve a crunch-os megszólaláson át az egészen elvetemült zúzásig. De az akusztikus gitárosok, vagy bass playerek is remek hangzásokat találhatnak a 16 gyári preset között. Intuitív és könnyen áttekinthető a Spider V 20 kezelőfelülete is. Mindegyik presethez három effekt tartozik, melyeket a dedikált FX gombokkal aktiválhatunk, és a hozzátartozó FX potival adagolhatunk. A beépített Reverb ezektől függetlenül, külön gombbal szabályozható. A Drive és Tone szabályzókkal tovább finomíthatjuk a kiválasztott preset hangzását. A Tap/Tuner gombbal a delay és más modulációs effektek sűrűségét adhatjuk meg, nyomva tartva pedig a fedélzeti hangolót kapcsolhatjuk be. Fejhallgató kimenet is rendelkezésünkre áll, hogy mások zavarása nélkül gyakorolhassunk. Ha még többet szeretnénk kihozni az apró kombóból, a mikro USB port segítségével Mac-hez, PC-hez, iOS, vagy Android eszközhöz csatlakozhatunk további erősítő modellekért és effektekért, vagy saját preseteket állíthatunk elő az ingyenes Spider V Remote alkalmazással. A tartozék Steinberg Cubase LE zeneszerkesztő szoftverrel saját játékunkat is rögzíthetjük. Az erősítő 20 W teljesítményt ad le, ami egy 8 inches hangszórón keresztül szólal meg. Az erősítő méretei, (33 x 31 x 21 cm) minimális súlya (4,98 kg) és kedvező ára miatt is kiváló gyakorló erősítőnek ígérkezik, a Line 6 - mint tudjuk - élen jár a modellező technológiában, vagyis a Line 6 Spider V 20 mindenképpen megérdemli figyelmünket. A Line 6 Spider V erősítő sorozatról itt olvashatsz. Specifikáció és ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó