Címlap » Hírek » Line 6 Spider V 240HC fej, hangszórókkal! Line 6 Spider V 240HC fej, hangszórókkal! Az új 240 wattos gitárerősítő fej egyedi beépített sztereó hangszóró rendszert tartalmaz, így önmagában alkalmas gyakorlásra, és hangfalhoz csatlakoztatva színpadi használatra is. A 2017-es kaliforniai téli NAMM Show-n debütált Line 6 Spider V család legújabb tagja, a Spider® V 240HC gitárerősítő fej. Ez az első erősítőfej a világon, melyben beépített szélessávú sztereó hangrendszer üzemel, lehetővé téve, hogy 50 wattos „kombó” gyakorlóerősítőként használjuk a fejet. Amikor a Spider V 240HC erősítőt egy Spider 412-es ládához kötjük, 240 wattos sztereó fej-láda összeállításban élvezhetjük a szélessávú sztereó hangzást, ami mindenféle koncertszínpadon megállja a helyét. Mint a Spider V sorozat minden egyes tagját, ezt az erősítőt is széleskörű erősítő, hangfal és effekt modell gyűjteménnyel látták el, és ebben a modellben is megtalálható a Relay® G10 wireless vevőegység. A fejbe épített két erősítős, egyedi sztereó hangszórórendszer – 2 db 4 inches hangszóró, valamint 2 magassugárzó, összesen 50 W – rendkívül rugalmas használatot tesz lehetővé. Ha egy 4x12-es ládával használjuk és vége a koncertnek, vagy a próbának, egyszerűen kihúzzuk a fejből a hangfal csatlakozót, és hazavisszük az erősítőt, ahol önmagában felvevő interfészként, gyakorló erősítőként, vagy akár akusztikus gitár erősítőként használhatjuk. Az otthon kikevert hangzásokat, hangszíneket, magunkkal vihetjük próbára, vagy koncertre, vagy a szélessávú sztereó hangrendszeren keresztül zenét is hallgathatunk. A Spider V az első erősítőfej, amit beépített wireless vevővel láttak el. Ha beszerzünk hozzá egy Relay G10T adó egységet, máris élvezhetjük a kábelnélküli élet szabadságát a színpadon. A Spider V 240HC-ben több mint 200 továbbfejlesztett erősítő, hangfal és effekt modell van segítségünkre, hogy végtelen számú csodálatos gitárhangszínt hozzunk létre. A profi gitárosok által készített 128 preset legendás albumokon és dalokban hallható gitárhangzásokra épül. Az egyszerű, de intuitív kezelőfelülettel könnyedén kialakíthatjuk a számunkra legszimpatikusabb hangzásokat. A Spider V fejet olyan extra kepeségekkel is felruházták, melyek gyakorlásnál és színpadon is nagy segítséget jelentenek. Ilyen a fedélzeti hangológép, és metronóm, de profi dobosokkal felvett dob loopok gyűjteménye is rendelkezésünkre áll. A hátsó panelen elhelyezett sztereó vonalkimenet, USB port, iPhone / iPad csatlakozó, AUX bemenet, földleválasztó kapcsoló, a 4 Ohmos mono, vagy 8 Ohmos sztereó hangfalkimenet mind-mind olyan extra, ami még értékesebbé, és sokoldalúbbá teszi ezt a különleges erősítőt. Az erősítőfej és a V 412 hangfal 2017 márciusától kapható.



Javasolt kiskereskedelmi árak:

Spider V 240HC – 546 EUR

Spider V 412 hangfal – 457 EUR További információk: Line6