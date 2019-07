Címlap » Tesztek » Erősítők » Line 6 Powercab 212 Plus, aktív sztereó gitárláda Line 6 Powercab 212 Plus, aktív sztereó gitárláda A Powercab Plus platformra épülő Powercab® 212 Plus aktív gitárláda a sorozat csúcskategóriáját képviseli. A Line 6 a napokban mutatta be Powercab® 212 Plus aktív sztereó gitárládáját a tavaly piacra került Line 6 Powercab 112 és 112 Plus továbbfejlesztett, nagyteljesítményű sztereó változatát. Ezzel a cuccal is azokat a gitárosokat célozták meg, akik professzionális modellező gitáreffekt processzort használnak, és modellező eszközük hangját szeretnék jó minőségben, nagy hangerővel viszonthallani. Hangszórórendszer

A Powercab® 212 Plus-ba két 12 inches, egyedi gyártású, pehelykönnyű, neodímium mágneses Eminence hangszórót építettek. A koaxiális rendszerű hangszórók mindegyikében 1 inches nyomókamrás Celestion CDX 1-1010 magassugárzó felel a magas hangokért. Ennek a speciális hangszórórendszernek a tervezésénél az volt a fő cél, hogy olyan hangerőt és konzisztens hangzást tudjon, mint a PA rendszerek, ugyanakkor a gitárhangszórókra jellemző tranziens, közép hangokra fókuszáló természetes gitár soundot produkáljon. Sztereó/Dual Monó

Mindkét hangszórót külön, 250 W teljesítményű erősítő hajtja, így összesen 500 W áll rendelkezésünkre sztereóban, vagy monóban, ami 131dB SPL @ 1m maximális hangnyomást jelent. A sztereó mód ideális azoknak, akik például ping-pong delay-t, zengetőt, kórust, vagy más modulációs effektet használnak, ezek az effektek sztereóban csodálatos hangképet nyújtanak, és persze az 500 W teljesítmény minden színpadra bőven elegendő. Flat és Speaker Modeling mód

Az új Line 6 aktív láda kétféle módban használható: amennyiben elégedettek vagyunk a multieffektünk beépített hangfal modelljeivel akkor a Flat módot választhatjuk. Ebben az esetben a Line 6 szélessávú, egyenes átvitelű (FRFR) hangszórórendszere élethű módon reprodukálja a kiválasztott hangfal modellünk hangzását. A másik lehetőség, hogy nem használjuk a presetjeink hangfal modelljeit és Speaker Modeling módra váltunk. Ilyenkor tudjuk hasznát venni a Powercab 212 Plus szabadalmazott fedélzeti hangszóró modelljeinek, amelyek valójában nem hangfal modellek, és nem is hangfalak IR-jének (impulzus válaszának) rögzítései. Ezek a modellek sokkal organikusabb „amp-in-the-room” érzetet nyújtanak, vagyis azt a hangzást kapjuk, mintha a modellezett hangszóró eredeti, térbeli hangját hallanánk. A modellezett hangszórók a klasszikus „Greenback2” és „Blue Bell” modellektől kezdve egészen a mai modern tervezésű hangszórókig terjednek. A hangszóró modelleket párban és keverve is alkalmazhatjuk. Powercab 212 Plus

A Powercab 212 Plus lehetőséget nyújt arra is, hogy külső gyártó hangfalainak IR-jét (impulzus válaszát) eltároljuk a rendelkezésünkre álló 128 felhasználói preset helyre. Az eltárolt preseteket manuálisan, vagy MIDI vezérléssel is előhívhatjuk. A Powercab 212 Plus emellett még olyan szolgáltatásokat nyújt, mint a 2 inches LCD kijelző, MIDI In/Out, AES/EBU és L6 LINK digitális ki- és bemenet, második XLR bemenet és USB audio interfész. Eltérően sok más FRFR hangfaltól a Powercab 212 Plus doboza nem műanyagból, hanem rétegelt nyárfából készült, és olyan akusztikai jellemzőkkel rendelkezik, mint egy hagyományos gitárerősítő. A koncertező gitárosok értékelni fogják ennek a nagyteljesítményű cuccnak a viszonylag könnyű súlyát, turnébiztos kivitelét, a hátradöntéshez használható kinyitható támasztékát és XLR direkt kimenetét. Opcionálisan strapabíró tok is rendelhető hozzá. Habár a Powercab 212 Plust úgy tervezték, hogy tökéletesen működjön bármilyen modellező multieffekttel, a legjobb eredményt a Line 6® Helix® gitár processzorokkal érhetjük el. Az L6 LINK-en keresztül összekötve, mindkét eszközből a maximumot hozhatjuk ki, és így valóban csúcskategóriás, professzionális cuccot mondhatunk magunkénak. Helix 2.8

Ha Helix multieffektet használunk, célszerű megbizonyosodni, hogy a legfrissebb, 2.8-as firmware verzióval működik, mert ez még élvezetesebbé teszi a Powercab 212 Plus használatát. A Powercab 212 Plus szeptembertől kerül forgalomba, árak és specifikáció a hivatalos Yamaha viszonteladóknál – pl. Mezzoforte Hangszeráruház. Legfontosabb adatok:

Teljesítmény (csúcs) 500 W

Mélyhangszóró: 2 x 12” egyedi koaxiális Eminence

Magassugárzó: 2 x Celestion CDX 1-1010

Frekvencia átvitel (Flat módban): 70Hz - 20kHz

Hangszóró modellek: 12

Méretek: 711 x 537 x 305 mm

Súly: 21,59 kg



