Címlap » Hírek » Laney CUB12R - klasszikus brit hangzás Laney CUB12R - klasszikus brit hangzás A Laney CUB erősítő sorozatának dizájnja mögött meghúzódó „A kicsi szép!" gondolat bizonyára sokaknak eszébe jut, amikor egy kis klubkoncertre cipelik 20-30 kilós kombójukat. A Laney CUB erősítő sorozatának dizájnja mögött meghúzódó „A kicsi szép!" gondolat bizonyára sokaknak eszébe jut, amikor egy kis klubkoncertre cipelik 20-30 kilós kombójukat, hogy aztán 1-es hangerőn zúzzanak… Igen, számos olyan szituáció lehetséges, amikor a kis erősítő a nyerő, arról nem is beszélve, hogy a kisebb teljesítmény lehetővé tesz olyan hangzásokat is, ami egy nagyobb cuccnál csak eltúlzott hangerőnél érhető el. Klasszikus brit design A brit tervezésű Laney CUB sorozat erősítői igazi klasszikus brit hangzással ajándékozzák meg tulajdonosukat. A CUB12R 15 W teljesítményét egy pár EL84 végcsővel érik el, de van egy 1 W-nál kisebb bemenet is. Ha a „kevesebb mint 1 W" bemenetre csatlakoztatjuk a gitárt, akkor is nagyszerű csöves hangot kapunk, de inkább suttogva, mint bömbölve. Ez a „kevesebb mint 1 W" opció lehetővé teszi, hogy a végfokot keményen meghajtsuk, és kis hangerőnél is előhozzuk azt a sötét tónusú csöves torzítást, amit normál körülmények között csak meglehetősen nagy hangerőnél tudunk elérni. Ez a lehetőség nagyszerűen használható gyakorlásnál és stúdióban is. Mindez, valamint a 3 db ECC83 előerősítő cső, a háromsávos EQ, főhangerő, Tone, Gain, potik és a beépített Reverb alkalmassá teszik ezt a kombót a tiszta, meleg gitárhangtól kezdve a finom crunhos, vagy durva overdrive-os hangzásig bezárólag minden klasszikus gitár sound elállítására. Egyedi tervezésű hangszóró A CUB12R egy 12 inches, egyedi tervezésű HH hangszórónak ad otthont, amit kifejezetten a Laney számára készítettek azzal a céllal, hogy ezek az erősítők a karakterükhöz minél optimálisabban illeszkedő hangszórót kapjanak. Fedélzeti zengető A klasszikus hangzású beépített zengető növeli a CUB12R hangjának vintage jellegét. Az opcionálisan megvásárolható FS1 lábkapcsolóval távolról is kezelhetjük zengetőt. Egyéb extrák Ha egy nagyobb cuccot szeretnénk összerakni, akkor további külső ládákat is köthetünk a CUB12R külső hangszóró kimenetére. Próbálkozhatunk 2x12-es, vagy akár 4x12-es ládával, hiszen ekkor nagyobb felületen szól a 15 W teljesítmény. A kedvenc effekt pedáljainkat is csatlakoztathatjuk a kis Laney-hez a hátsó panelen elhelyezett Effect Loop aljzatok segítségével. Összegezve Ez a rendkívül könnyen szállítható, mindössze 11,5 kg súlyú, nagy tudású kis erősítő tipikus brit stílusú Laney sound-ot produkál, kivételesen széles palettán. Kategóriájában a felszereltsége is kiválónak mondható, összehasonlítva más full csöves erősítőkkel, az ára is kedvező. Hazai ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház