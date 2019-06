A Balckstar FLY 3 pehelykönnyű 3 W-os, ütős hangú innovatív mini erősítősorozata új modellel bővült, ez a Fly 3 Def Leppard.

A Blackstar 2014-ben mutatta be Fly 3 mini erősítőjét, ami azóta már megjelent basszus kivitelben, kiegészítő hangfallal bővítve, Super Fly néven dupla teljesítménnyel, és Bluetooth képességgel felvértezve, de arra nem számítottunk, amit most jelentett be a gyártó. Ez pedig szigorúan limitált kiadású Def Leppard Fly 3 Bluetooth, a Def Leppard rajongók kihagyhatatlan mini gyakorló erősítője.

A Balckstar Fly 3 az egyik legnépszerűbb gyakorló erősítő, már-már kultikus darabnak számít, világszerte sok gitáros kedvelt gyakorlópartnere, köztük a legendás Def Leppard gitáros, Phil Collené is, mint kiderült. Az új modell a Def Leppard Hysteria című albumának híres grafikájával, a hozzáillő kezelőpanellel és a feltűnően színesen nyomtatott csomagolással mára már egy igazi gyűjtői ereklye státuszba is léphet.

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően a rajongók a Def Leppard albumokat bárhol hallgathatják, és ha maguk is gitárt akarnak ragadni, Blackstar hangminőségben hozzájátszhatják saját riffjeiket és lickjeiket. A Bluetooth képesség mellet a kis erősítő rendelkezik mindazon jellemzőkkel, melyek társait oly népszerűvé tették: 2 váltatható csatorna – CLEAN és OVERDRIVE –, szabadalmazott ISF hangszínszabályzó, digitális tape delay, MP3/vonalbemenet, Volume és Gain szabályzás, hangszóró emulált fejhallgató kimenet. Az új FLY 3 is mind elemről, mind DC adapterrel hálózatról működtethető.

Def Leppard tények:

• 6.5 millió követő a közösségi médián

• 100 millió eladott hanghordozó

• Jelenlegi 2019-es világturné nagy arénákban és sok fontos fesztiválon

A Def Leppard Fly 3 Bluetooth tájékoztató ára 109 EUR + ÁFA, és 2019. július közepétől kerül forgalomba.

A Blackstar erősítők hazai és európai forgalmazója a Sound Service.