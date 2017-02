Címlap » Hírek » iRig Nano Amp, miniatűr erősítő és interfész iRig Nano Amp, miniatűr erősítő és interfész Az IK Multimedia bemutatta mikró méretű erősítőjét, az iRig Nano Amp-et, ami interfészként is használható iOS eszközökhöz. Az IK Multimedia bejelentette, hogy már kapható az iRig Nano Amp, egy könnyen hordozható, elemmel működő, mikro erősítő és interfész iPhone-hoz és iPad-hez. Az iRig Nano Amp egyrészt egy önálló miniatűr erősítő, másfelől interfészként is szolgál, amivel a gitárt iPhone-hoz és iPad-hez csatlakoztathatjuk, és az AmpliTube alkalmazás segítségével korlátlan számú gitár hangszínre tehetünk szert. Két működési mód

Ami igazán egyedivé teszi az iRig Nano Amp-et az, a két működési mód: AMP & DEVICE. AMP módban önálló, bárhol, bármikor rendelkezésre álló apró gyakorló erősítő, DEVICE módban pedig interfészként alkalmazhatjuk iOS eszközökhöz. Mindkét módban működtethetjük a beépített hangszórót, vagy külső hangfalat csatlakoztathatunk hozzá – akár egy 4x12-es ládát is. AMP mód

Az erősítőben egy 3 W teljesítményű A/B osztályú erősítő, és egy 3 inches hangszóró dolgozik, ezek jóvoltából az IK Multimedia iRig Nano Amp mini méretű gyakorló erősítőként is kiválóan használható. A brit fej-láda összeállítás hangzását emuláló erősítőn GAIN és VOLUME szabályzás áll rendelkezésünkre, valamint egy NORMAL/BRIGHT kapcsoló, amivel a hangszínt módosíthatjuk. Ebben a módban a VOLUME potméterrel beállíthatjuk a kimenő hangerőt, és utána a GAIN gombbal kedvünkre szabályozhatjuk a hang telítettségét, torzítását. DEVICE mód

DEVICE módban az integrált iRig áramkörnek köszönhetően az iRig Nano Amp interfészként működik, a tartozék TRRS kábel segítségével csatlakozhatunk iPhone-hoz és iPad-hez. Így bármikor, bárhol gyakorolhatunk, felvételt készíthetünk, vagy az AmpliTube alkalmazással akár több sávon, looper közreműködésével rögzíthetjük ötleteinket. Az 1/8 inches fejhallgató kimenet DEVICE módban aktív, így teljesen csendben is dolgozhatunk. Külső hangfal

Az iRig Nano Amp-et ellátták 6,3 mm-es hangszóró kimenettel is így akár egy 4x12-es ládát is ráköthetünk a kis erősítőre. Ha így használjuk, megdöbbentő a teljesítmény és a hangszín, amit az iRig Nano Amp produkál. Ez a kimenet mindkét módban működik. Hordozhatóság

Az iRig Nano Amp alig nagyobb, mint egy iPhone, elfér a tenyerünkben, vagy egy apró táskában. A még kényelmesebb használat érdekében a mini erősítőt egy kihajtható támasztóval is ellátták. Az erősítő 3 db AA elemmel működik, az AmpliTube iOS ingyenes verziója az App Store-ból letölthető; az iRig Nano Amp hazai ára 17 000 Ft.