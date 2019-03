Címlap » Tesztek » Erősítők » iRig Micro Amp – kompakt gyakorló erősítő és interfész iRig Micro Amp – kompakt gyakorló erősítő és interfész Az IK Multimedia két új, gitárhoz használható eszközzel rukkolt elő az idei NAMM Show-n először az AXE I/O gitár interfésszel, majd jött az IK Multimedia iRig Micro Amp. Mi most az apró, de sokoldalú iRig Micro erősítőt mutatjuk be, de egy későbbi írásunkban visszatérünk a gitárosok számára fejlesztett AXE I/O gitár interfészre is. Az iRig Micro erősítőt olyan gitárosok számára tervezték, akiknek egy kompakt gyakorló cuccra és interfészre van szükségük, egy eszközben. Ezzel a 15 W teljesítményű, elemmel is használható gitárerősítővel és USB interfésszel megkapják ezt a két funkciót. Az iRig Micro Amp-en három jól megkülönböztethető karakterű analóg csatorna – CLEAN, DRIVE és LEAD – áll rendelkezésünkre, melyeket BASS, MID, TREBLE hangszín potikkal kezelhetünk. A Volume szabályzó mellett egy GAIN potival is alakíthatjuk a gitár hangzását. Elemmel használva a 15 W teljesítmény helyett meg kell elégednünk 7,5 wattal, ami egy egyedi hangolású 4 inches hangszórón keresztül szólal meg. Ha további hangerőre és nagyobb felületű megszólalásra van igényünk, könnyedén megoldható, mert az iRig Micro Amp-et ellátták 4Ω-os külső hangfal kimenettel is, így akár egy hangos dob mellett is megállja a helyét a próbán, vagy kisebb klubokban. Az AUX bemenet mellett, a halk gyakorlást segítendő egy 3,5 mm-es fejhallgató kimenetet is kapunk. A rendkívül sikeres és elterjedt IK iRig HD 2 mobil gitár interfészből származó technológiának köszönhetően az erősítőn található mikro USB porton keresztül közvetlenül csatlakozhatunk iOS eszközeinkhez és 24 bit/96 kHz minőségben készíthetünk felvételt. Az erősítőn elhelyezett AUX bemenet lehetővé teszi, hogy kedvenc számainkkal együtt játszunk. Az iRig Micro Amp használói ingyenesen letölthetik az AmpliTube CS alkalmazást, mellyel 10 erősítő és 26 effektpedál modellhez jutnak iPhone vagy iPad használata esetén, az AmpliTube 4 pedig 9 erősítő és 10 effekt modellt nyújt Mac/PC használóknak. Az iRig Micro Amp üzemeltethető 6 db AA elemmel, vagy opcionálisan megvásárolható 9 V-os adapterrel. Az erősítő súlya mindössze 1,2 kg, ennek és sokoldalú felhasználási lehetőségeinek köszönhetően az iRig Micro Amp kivételesen „mobil” erősítőnek mondható és a gitárosok számára nagyszerű társ lehet gyakorlásnál, felvételnél, próbán, utcazenéléskor, vagy kisebb koncerthelyszíneken.

Rendszerkövetelmények: iOS 6-tól Win7-től, Mac OSX 10.6-tól, szabad USB port Méretek: 210 x 125 x 155 mm Tájékoztató ár: 169 EUR További információ: IK Multimedia. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó