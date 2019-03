Címlap » Tesztek » Erősítők » Ilyen erősítőt az Orange nem gyártott még! Ilyen erősítőt az Orange nem gyártott még! Az Orange Amplification elkészítette az eddigi legklasszikusabb vintage erősítőjét, a TremLord 30 kombót. A teljesen csöves erősítő 30 wattot teljesít, 1 x 12 inches hangszóróval szerelve, beépített csöves tremolóval és zengetővel fűszerezve. Ezzel a cuccal az Orange egy kicsit eltér a mai trendektől, mert a TremLord az ’50-es évek feelingjét idézi, ugyanakkor természetesen a mai modern gitárosokat célozza meg. A kombó az Orange technikai igazgatójának, Ade Emsley-nek a tervei alapján készült, és ellentétben a cég többi kombójával, ezúttal az olasz Lavoce hangszórógyártó egyedi hangszóróját találjuk az erősítőben a nagyobb dinamikatartalék és a lágyabb magas hangzás érdekében. A gondosan válogatott EL84 végcsövek pedig azt az egyedi brit hangzást hivatottak biztosítani, amiről az Orange híres. Tény és való, hogy a demó videót hallgatva nagyon meggyőzően, és egyedien szól az új csöves kombó. Az erősítőben – amilyet Ade Emsley elmondása szerint az Orange még nem készített – az előfokban 2 db ECC81 (12 AT7), 3 db ECC83 (12AX7), a végfokban pedig 4 db EL 84 cső dolgozik. A tremoló és a rugós zengető is csöves meghajtású. A tremoló sebességét két potival – és lábkapcsolóval – a mélységét egy harmadik gombbal kezelhetjük. A lábkapcsolóval is kezelhető zengető nagy, kétrugós tankjával az 50-es, 60-as évek hangulatát idézi. A TremLordot ellátták Headroom / Bedroom kapcsolóval, mellyel 30 / 15 W és 2 / 1 W között választhatunk, vagyis gyakorló- és stúdió erősítőként is jól használható a kombó. Az effekt loop sem hiányozhat egy ilyen erősítőből, ennek érdekessége, hogy a tremoló után helyezték el, így a fedélzeti tremolót könnyen integrálhatjuk az effektláncunkba. A pufferelt, alacsony impedanciás kivitel lehetővé teszi bármennyi effekt beiktatását a hangzás befolyásolása nélkül. Ez a nagyon brit hangzású, egyszerűen kezelhető kombó elsősorban a tiszta gitárhangzást kedvelő, és sok effektet használó gitárosoknak ajánlott. Az erősítő hatalmas dinamika tartaléka miatt igazán piszkos hangzásokba nem könnyen hajszolható, bár a Volume potit háromnegyedig feltekerve már kezd egy kissé túlvezérelt hang megjelenni. Az Orange TremLordot narancs és fekete színben gyártják, tájékoztató ára 1199 EUR.

