Címlap » Hírek » Fender Blues Junior III Bordeaux Reserve kombó Fender Blues Junior III Bordeaux Reserve kombó A Fender újabb FSR – Fender Special Run – modellt jelentett be, ezúttal a Blues Junior III Bordeaux Reserve limitált kiadású kombó személyében. A kombó a nevét a meglehetősen látványos borvörös borításáról kapta, amihez búzaszínű első hangszóróvászon társul, valamint egy Jensen P12Q hangszóró, a megszokott standard Eminence helyett. Egyéb téren nagyon nagy változások nincsenek, a Blues Junior III a korábbiakhoz hasonlóan két EL84 végcsővel és három 12AX7 előerősítő csővel állítja elő a 15 W teljesítményt. Az biztos, hogy a Fender ügyesen kombinálta az esztétikus megjelenést az autentikus Fender hangzással. A Blues Junior III régi kedvenc, minthogy nagyszerű, meleg hangú, kövér közepekkel megáldott „fogd és vidd” csöves erősítő, rugós zengetővel és lábbal is kapcsolható FAT boosterrel. A speciális borításon és a Jensen hangszórón kívül további egyedi jellemzők a “Limited Edition“ FSR jelvény, a rezgéscsillapítással ellátott EL 84 csövek, “Sparkle” áramkör beépítése, vintage méretű bekapcsolást jelző kontrol lámpa. Specifikáció:

Sorozat: Limitált kiadású erősítő Típus: csöves Hangszóró: 1 x 12" Jensen® P12Q Alnico mágneses (8 Ohm) Bemenet: 1 x 1/4" Csatornák száma: 1 Kezelőszervek: zengető, főhangerő, közép, mély, magas, Fat kapcsoló, hangerő Hangszóró csatlakozó: 1 x 1/4" mono Teljesítmény: 15 W Méret: 406 mm x 457 mm x 249 mm (magasság x szélesség x mélység) Súly: 14,06 kg Tájékoztató ár: 777 EUR