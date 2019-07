Címlap » Tesztek » Erősítők » ENGL Ironball kétcsatornás full csöves kombó ENGL Ironball kétcsatornás full csöves kombó Az ENGL E600 Ironball Combo piacra dobásával a német ENGL cég a már népszerű Ironball erősítő fej régóta várt kombó változatát készítette el. Először is oszlassunk el néhány gitárerősítőkkel kapcsolatos közkeletű tévhitet! Az első, hogy a jó gitárhanghoz szuper nagy hangerőre, teljesítményre van szükség koncerteken és stúdióban is. Dehogy! Számos nagyszerű sound, amit hallottál, gyakran viszonylag kis teljesítményű erősítőkkel jött létre. A másik, hogy a különálló fej + láda összeállítás mindig jobb, mint egy kombó erősítő. Ez sem feltétlen igaz! A metal, rock, pop és más stílusok legjobb hangszíneiből jó néhány csöves kombóból származik. A német ENGL cég E600 Ironball kombója piacra dobásával a már népszerű Ironball erősítő fej régóta várt kombó változatát készítette el. Ebben a kombóban egy teljesen csöves erősítő dolgozik, amit minden részletre kiterjedő német alapossággal gyártottak Németországban. Az erősítőt olyan – bármilyen stílusban tevékenykedő – gitárosoknak tervezték, akiknek sokoldalú, rugalmas, hasznos kepeségekkel, extrákkal megáldott kisméretű erősítőre van szükségük, amit könnyen szállíthatnak, mondjuk egy klubba, vagy stúdióba. De ami talán a legfontosabb: az Ironball egyaránt tudja a meleg, tiszta hangzásokat és a jobbnál-jobb crunch-os soundokat produkálni. Kemény, ritmus kísérethez alkalmas hangszínek, és kövér, vastag, krémes szólóhang árad a kombóban lakozó 12" Celestion Vintage 30 hangszóróból, olyan erővel, amit nem várnál egy ilyen méretű cucctól. Előerősítő

Az előerősítőben 4 db ECC83-as cső dolgozik és két csatorna áll rendelkezésünkre közös EQ-val (Bass, Middle, Treble), valamint Presence szabályzóval. Csatornánkénti független Gain Boost & Gain Control, Lead Volume és Master Volume teszi teljessé a kezelőszervek listáját. A digitális Reverb szintszabályzója a hátsó panel alján, a kimenetek mellett került elhelyezésre. Master szekció

A 20 W teljesítményt két EL84 végcső állítja elő, de a hátsó panelen elhelyezett Power Soak kapcsolóval csökkenthetjük a kimenő teljesítményt – 20W, 5W, 1W, Speaker Off – vagyis ki is kapcsolhatjuk a belső hangszórót, és fejhallgatóval csendben gyakorolhatunk. Szintén a hátsó panelen találjuk a külső hangszóró kimenetek csatlakozóit, a frekvencia korrigált szimmetrikus vonalkimenetet, a fejhallgató kimenetet, az effekt loop Send/Return aljzatait, és az Engl Z-3 vagy Engl Z-4 lábkapcsoló (nem tartozék) csatlakozási lehetőségét. Legfontosabb adatok

Teljesítmény: 20 W

Hangszóró: Celestion Vintage 30

Súly 19,5 kg

Méretek: 49 x 44 x 25 cm (szélesség x magasság x mélység)

Hazai ár: 359 900 Ft – Hangszerdiszkont.hu További információk: ENGL