Címlap » Hírek » Boss KATANA Verzió 2 szoftverfrissítés Boss KATANA Verzió 2 szoftverfrissítés A Boss nemrégiben rukkolt elő a Software Version 2 frissítéssel Katana erősítősorozatához, a KTN-Head, KTN-100, KTN-100 2x12 és a KTN-50 modellekhez. A Boss bejelentette számos új funkcióval felruházott Software Version 2 frissítését a népszerű Katana gitárerősítő sorozatához. Alig több mint egy év alatt, a Boss Katana erősítősorozat nagyon komoly elismerést vívott ki magának és ma már sok kiváló gitáros mögött hallható és látható világszerte. A nyerő recept: az autentikus csöves hangzás, a nagyszerű fedélzeti effektek, valamint a kivételesen jó ár-érték arány ötvözése. Az ingyenes Version 2 frissítés számos, a felhasználók által kért új funkciót is tartalmaz. Minden Katana erősítő (a Katana-Mini kivételével) integrált elérést biztosít a Boss effektek széles választékához, melyek az ingyenes Boss Tone Studio szerkesztő programmal testreszabhatók. A Version 2-ben található három új effekt esetében – PHASER 90E, FLANGER 117E és SDE-3000 delay – a rock leghíresebb gitárhangzásait előállító effekteket vették alapul. Mindhárom új effekt nagyszerűen illeszkedik a Katana high-gain Brown csatornájának hangszínéhez. Az alábbiakban röviden áttekintjük a frissítéssel hozzáadható új tulajdonságokat és ezek előnyeit. ● KIBŐVÍTETT USER CSATORNÁK – A panelkapcsolókkal vagy Boss lábkapcsolók segítségével most KÉTSZER ANNYI Presetet érhetünk el, mint korábban. ● ÚJ EFFEKTEK - A hozzáadott HÁROM új effekttel összesen 58-ra növekedett az elérhető effektek száma. Ezek a PHASER 90E és FLANGER 117E, valamint az SDE-3000 delay. ● MEGÚJULT LINE OUT HANGZÁSOK – A Boss Tone Studio szerkesztő szoftveren keresztül, mostantól vezérelhetjük a Line Out „Air Feel” funkciót a LINE OUT / HEADPHONES / USB kimenetekre ● CABINET RESONANCE - A Tone Studio felhasználók most három hangláda-rezonancia típus közül választhatnak. (VINTAGE, MODERN és DEEP) ● RUGALMAS EQ – A Boss Tone Studión keresztül elérhető egy GLOBAL EQ, amely beilleszthető az effektlánc elé vagy után. Ezzel együtt új EQ effektpedálok is megjelennek a MOD és FX pedálok alatt. ● HOZZÁADOTT DELAY FUNKCIÓ – A Katana erősítő Reverb módja a frissítést követően DELAY, REVERB + DELAY és REVERB ONLY beállításokkal is használható. ● MEGÚJULT EFFEKT LOOP / SEND ÉS RETURN FUNKCIÓK – Sok felhasználó jelezte, hogy egy rugalmasabb effekt looppal az erősítő jobban alkalmazkodna a különböző összeállításokhoz. A frissített EFFECT LOOP most a Boss Tone Studióban állítható be az adott szituációhoz. A Katana Version 2 szoftver ingyenesen letölthető és telepíthető a hu.Boss.info oldalon keresztül. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó