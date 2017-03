Címlap » Hírek » Boss Acoustic Singer akusztikus erősítők Boss Acoustic Singer akusztikus erősítők Az idei NAMM Show-n debütáló Acoustic Singer Pro és Acoustic Singer Live erősítőkkel a BOSS is megjelent a színpadi akusztikus erősítők piacán. Acoustic Singer Live Az akusztikus hangszereken játszó előadók – bár többé kevésbé minden zenész – gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy megszólalásuk az adott helyszín hangosításának esetlegességén múlik. A „csak” egy akusztikus gitárral felfegyverkezett, szólóban fellépő énekes-gitárosoknak kevés eszközük van befolyásolni megszólalásuk minőségét, amikor a koncerthelyszín hangosítására hagyatkoznak. Abban csak reménykedhetnek, hogy idegesítő gerjedések és nem kívánatos frekvenciák túltengése nem fogja tönkretenni előadásukat. Ez az oka annak, hogy az akusztikus erősítőket gyártó cégek egyre inkább igyekeznek kompakt, all-in-one megoldásokat kínálni. Céljuk, hogy az akusztikus előadók a színpadon saját maguk alakíthassák ki azt a hangzást, ami aztán a helyi PA rendszerre kerül. Az idei téli NAMM Show-n debütáló Acoustic Singer Pro és Acoustic Singer Live erősítőkkel a BOSS is ringbe szállt ebben a nemes küzdelemben. Ha jobban megnézzük az erősítőket, a komoly esélyeik vannak… Acoustic Singer Pro A Live és a Pro verzió között egyetlen különbség van: a kisebb Live 60 W teljesítményt ad le, míg a nagyobb Pro 120 W-ot teljesít. Ettől eltekintve a két erősítő egyforma. Az Acoustic Singer lényege a kétcsatornás konstrukció: egy csatorna a gitárnak, és egy XLR bemenetes csatorna az éneknek. Mindkét csatorna önálló, háromsávos EQ-val, egy gombbal szabályozható zengetővel, gerjedésgátlóval és egy főhangerővel rendelkezik. Tekintve, hogy ezeket az erősítőket a világ legnagyobb effektpedál gyártó cége készíti, az effektek terén csúcsminőségre számíthatunk. Első panel - nagyításoz klikk a képre! Közelebbről szemügyre véve a két csatornát, a gitárcsatornán kétféle kórust, és egy Acoustic Resonance gombot találunk, amivel a piezo hangszedők kemény, steril hangzását iktathatjuk ki. Ez a fejlett technológia nem csak a pickup karakterét befolyásolja, hanem visszaadja azokat a komplex, természetes rezonanciákat, melyek gyakran elvesznek akusztikus gitárok erősítésekor. A gitárcsatornán looper is segíti az élő előadást, de persze gyakorláshoz és ötletek kidolgozására is remekül használható. A mikrofoncsatornát kapcsolható fantomtáppal valamint énekhangra optimalizált delay/echo effekttel látták el. A legkülönlegesebb jellemzője az Acoustic Singer erősítőknek az énekcsatorna Vocal Harmony funkciója, ami a népszerű VE-8 Acoustic Singer pedálból származik. Ez a gitár akkordokat követve, valós időben felső, vagy alsó szólamot ad az énekhanghoz, UNISON állásban pedig megduplázza azt. Hátsó panel Az Acoustic Singer ki- és bemenetek szempontjából is jól van eleresztve. A hátlapon találjuk a két független, szimmetrikus gitár és ének kimenetet, melyeknél lehetőség van a csatornák független, összekevert, direkt vagy effektezett kiküldésére is. Az USB kimenetről felvevő eszközre, vagy számítógépre csatlakozhatunk, a PHONES/REC OUT kimenetre fejhallgatót dughatunk, a hangerőszabályzós AUX bemeneten okostelefont, vagy táblagépet csatlakoztathatunk az erősítőhöz. További három jack aljzat áll rendelkezésre az opcionálisan megvásárolható lábkapcsolók használatához, melyekkel a loopert, a Vocal Harmony-t és az effekteket kezelhetjük játék közben. A BOSS új Acoustic Singer erősítőiben nem csak az a zseniális, hogy kompakt kivitelben és csúcsminőségben valósítják meg az akusztikus gitár és ének erősítését, hanem az, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyek az akusztikus előadók színpadi munkáját soha nem látott mértékben segítik. Árak és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház Acoustic Singer Pro

