Blackstar HT Club 40 MkII Kentucky Special A Blackstar július végén mutatta be HT Club sorozatának új, lenyűgöző modelljét, a limitált kiadású HT Club 40 MkII Kentucky Special kombót. Egy rakás hasznos és cool új jellemző

A standard HT Club 40 leginkább metalra és hard rockra hangolt erősítő két EL34 végcsővel, melyek igazi brit hangzást nyújtanak. A Kentucky Special egy pár 6L6 végcsővel büszkélkedhet, ezek a csövek a klasszikus, blues-os amerikai hangzás specialistái. A végcsöveknek köszönhetően a Kentucky Special nagyobb dinamika tartalékkal rendelkezik, mint a HT Club 40, és több benne a fényes magas hang. Ehhez jön még az amerikai hangolású Eminence Screaming Eagle hangszóró, ami fényes, jól artikulált, éneklő magasakkal és feszes basszusokkal szolgálja a HT Club 40 MkII hihetetlenül sokoldalú csöves sound-ját. Eminence Screaming Eagle hangszóró, 2 x 6L6 végcső A HT Club 40 MK II Kentucky Special számos szemet gyönyörködtető esztétikai módosításon is átesett, gondolunk itt a vérvörös műbőr borításra, a spéci szalmasárga szövött hangszóróvászonra, a jobb alsó sarokban díszelgő Kentucky fémtáblára, a krémszínű csirkefej potméter gombokra, és a butik-stílusú, védősarok nélküli kivitelű ládára. Klikk a képre!

Szabadalmazott ISF hangszínszabályzó

A kétcsatornás – CLEAN és OVERDRIVE – erősítőn is megtalálható a Blackstar szabadalmazott Infinite Shape Feature (ISF) hangszínszabályzója, ami besegít a háromsávos EQ Bass, Middle, és Treble szabályzóinak. Ha teljesen balra tekerjük az ISF gombját, amerikai karakterű hangzást kapunk feszes mélyekkel és erőteljes közepekkel. Teljesen jobbra tekerve pedig inkább a brit feeling jelenik meg. Mindkét csatornát ellátták egy Voice kapcsolóval is, ami az előerősítő hangzásába szól bele. A csatornaváltás és a Voice kapcsolók állása a tartozék lábkapcsolóval is vezérelhető. Klikk a képre! Gitáros-barát extrák

A Blackstar pontosan tudja, mire van a gitárosoknak szükségük, és ezeket a szolgáltatásokat belepakolták a Kentucky Special verzióba is. A kétféle karakterrel (Dark / Light) rendelkező digitális Reverb, a fedélzeti teljesítménykapcsoló (40 W / 4 W), a hangszóró emulált kimenetek – köztük szimmetrikus DI kimenet – a fejhallgató kimenet, a szintszabályzóval ellátott effect loop és a direkt felvételt szolgáló USB kimenet mind nagyban hozzájárulnak az erősítő kényelmes és rugalmas használatához. Tartozék lábkapcsoló A két teljesen különböző hangolású csatorna, az ISF szabályzóval ellátott EQ, az Overdrive csatorna Gain szabályzója, valamint a mindkét csatornán megtalálható Voice kapcsoló segítségével a tiszta, telített gitárhangtól kezdve a blues-os, crunchos hangzások sokaságán át a különféle overdrive-os hangzások széles spektrumáig szinte minden rock sound kihozható ebből a teljesen csöves, kivételesen sokoldalú erősítőből. Fontosabb technikai adatok Csatornák száma: 2

Maximális teljesítmény 40 W

Hangszóró: 1 x 12" Eminence Screaming Eagle

Előerősítő csövek: 2 x 12AX7

Végcsövek: 2 x 6L6

Hangszórókimenet: 1 x 16 ohm, 1 x 8 ohm vagy 2 x 16 ohm

Méret: 480 x 588 x 260 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 24 kg

Tartozék: 2 gombos lábkapcsoló

Tájékoztató ár: 877 EUR A Blackstar európai és hazai forgalmazója a Sound Service.



