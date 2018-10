Címlap » Hírek » Bemutatkozott az Orange Limited Edition White Crush 20 Bemutatkozott az Orange Limited Edition White Crush 20 A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő legendás brit erősítőgyártó limitált kiadású White Crush 20 kombót mutatott be. Ártatlannak tűnhet, de a látszat néha csal… 2015-ös debütálásakor az Orange Crush sorozat erősítőinek klasszikus, analóg hangzása újra definiálta a „gyakorló erősítő” fogalmát azáltal, hogy igazi alternatívát kínált a digitális modellező erősítők helyett. Az Orange Crush 20 kombó teljesen analóg áramkörökkel dicsekedhet és ez az, ami kiemeli versenytársai közül. Ha jól megnézzük, a gyakorló erősítők nagy része digitálisan modellezi az erősítőket és effekteket. Ezek a képességek persze jól jönnek, és rendben is volnának, egészen addig, míg észre nem veszed, hogy az erősítővel játszol, és nem a gitárral. Nos, itt jön a képbe az Orange Crush. A digitális hangzáshoz képest egy analóg erősítő sokkal melegebben és valósághűbben szól, a 3 sávos EQ-val és a 8 inches World hangszóróval tisztességes gitár soundot állíthatunk elő. Ráadásul a Crush 20 lábbal is kapcsolható overdrive csatornával és hangfal-emulált fejhallgató kimenettel is rendelkezik. Az Orange Crush 20 nem csupán egy kiváló gyakorló erősítő, hanem nagyszerűen használható felvételre is. A fejhallgató kimenet egy 4x12 inches ládát emulál és ezt a kimenetet nemcsak halk gyakorlásra, hanem felvételre is használhatjuk. A hátoldalon található jack aljzathoz lábkapcsolót csatlakoztatva (a lábkapcsoló nem tartozék) válthatunk a két csatorna között. Ha a két csatornára teljesen különböző gain szintet állítunk be, akkor akár a tiszta jazz soundtól a súlyos metalig terjedő hangzás tartományban kalandozhatunk. Összegezve a kompakt és könnyen hordozható Crush 20 messze dögösebb gitárhangzást produkál, mint amit a méretei sugallnak. Sokoldalú erősítő, igazi igásló, ami széles spektrumát tudja a karakteres brit Orange hangzásoknak és mindezt megfizethető áron. A limitált kiadású ünnepi White Crush 20-ból – amin a fehér borítás mellett egy Orange Amplification 50th Anniversary embléma is díszeleg* – mindössze 2000 darab készül, az ára 139 EUR. Az évfordulós Limited Edition White Crush 20 hazai árát egyelőre nem ismerjük, de elvileg nem nagyon térhet el a sorozatban gyártott Orange Crush 20 árától. Az alábbi videóban a Crush sorozat többi modelljével is megismerkedhetünk. *Egyéb paramétereiben a Limited Edition White Crush 20 megegyezik a sorozatgyártású Orange Crush 20 modellel. További információk: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó