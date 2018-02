Címlap » Hírek » Bemutatkozott a BOSS Katana-Air erősítő Bemutatkozott a BOSS Katana-Air erősítő A BOSS januárban mutatta be a világ első teljesen vezeték nélküli gitárerősítőjét, a Katana-Airt. Kezdjük a legfontosabbal: a BOSS Katana-Air is tudja a népszerű Katana erősítő sorozat kivételes hangszíneit, az öt jól elkülönülő erősítő karaktert – a ragyogó Clean-től a BOSS saját high-gain Brown hangzásáig – és az Katanaval megkapjuk a nagyszerű ötven BOSS effektet is. A kompakt, elemmel is működtethető alacsony latency-t biztosító wireless technológia és a bármely elektromos gitárhoz csatlakoztatható vezeték nélküli adóegység a Boss saját fejlesztése. Ez a technológia valódi szabadságot kínál a gitárosoknak, akik a Katana Airrel bárhol gyakorolhatnak, jammelhetnek anélkül, hogy a gitárkábellel, a tápkábellel, vagy effektpedálokkal kellene bajlódniuk. Együtt játszhatnak a Bluetooth-on keresztül az iOS, vagy Android okostelefonról az erősítőre küldött zenékkel, a BOSS Tone Studio alkalmazással pedig könnyedén szerkeszthetik a hangszíneket és az effekteket. Biztos vannak olyan gitárosok, akik úgy vélik, hogy a vezeték nélküli rendszerek inkább színpadra valók, de a többségben vannak azok, akik ezt a kényelmet otthonukban is szeretnék élvezni. A BOSS Katana-Air egyetlen töltéssel 12 óra játékidőt biztosít, és még mozgásérzékelővel is ellátták, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy automatikusan bekapcsol, amikor felvesszük a gitárt. A jeladót újratöltéshez erősítő tetején elhelyezett dokkolóhoz kell csatlakoztatni, ilyenkor az optimalizált vezeték nélküli kapcsolatot is létrehozza, vagyis amikor ismét használjuk, nincs szükség semmiféle beállításra. A Katana-Air két, egyedileg hangolt hangszóróval felszerelt sztereó erősítő, ami ha a tartozék hálózati adapterrel használjuk 30 W-ot, ha elemmel, akkor 20 W-ot teljesít. Ugyanazokat a funkciókat, hangszíneket, effekteket megtaláljuk rajta, mint a Katana sorozat nagyobb erősítőin, Brown, Lead, Crunch, Clean, Acoustic erősítő karakterek állnak rendelkezésünkre. Kedvenc erősítő- és effektbeállításainkat hat belső memóriahelyen tárolhatjuk el. A csendes gyakorlást erősítő-szimulációval ellátott sztereó fejhallgató/felvevő kimenet teszi lehetővé, az AUX bemenethez pedig külső eszközöket csatlakoztathatunk. Fontosabb technikai adatok:

Teljesítmény: 2 x 10 W; 2 x 15 W

Hangszórók: 2 x 3” egyedi hangszóró

Ki- és bemenetek: 6,3 mm jack, gitárbemenet; 3,5 mm sztereó jack AUX IN; 3,5 mm sztereó jack PHONES/REC OUT; 6,3 mm jack jeladó bemenet, USB B type, Bluetooth képesség

Tápellátás: AC/DC 13 V adapter, vagy 8 x AA alkáli elem, vagy 8 x AA Ni-MH újratölthető elem

Méretek: 350 x 181 x 144 mm

Súly: 2,2 kg

Tartozék: hálózati adapter, vezeték nélküli jeladó, kezelési útmutató

Ár: 147 900 Ft További információk: https://hu.boss.info/

