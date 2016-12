Címlap » Hírek » AER Tommy Emmanuel Signature erősítő AER Tommy Emmanuel Signature erősítő A német erősítőgyártó cég, az AER - The Acoustic People és a legendás gitáros, Tommy Emmanuel az új Compact TE Signature akusztikus erősítő kibocsátásával hivatalossá tették kapcsolatukat. A világhírű ausztrál fingerstyle gitáros, a kétszeres Grammy jelölt, a Guitar Player magazin Legjobb Akusztikus Díjának kétszeres nyertese, már hosszú ideje az AER nem hivatalos nagykövetének, a cég erősítőinek legismertebb felhasználójának számított. Munkássága során Emmanuel nagyban támaszkodott különböző AER erősítőkre, a közelmúltban pedig a cég Colourizer előerősítőjét is beillesztette felszerelésébe. Az AER elnöke, Udo Roesner elmagyarázta, az új Compact TE fejlesztésének hátterét. „Tommy-val a kapcsolatunk már jó ideje meglehetősen szoros. Ő mindig úgy használta az erősítőinket, ahogy azok a gyárból kikerültek – semmi trükközés, semmi titok” – meséli Roesner. „Így ahelyett, hogy az új modellbe beleraktunk volna egy csomó olyan plusz funkciót, amit Tommy korábban soha nem használt, inkább arra törekedtünk, hogy az erősítőjét igazán személyessé tegyük, és azokat a jellemzőit csiszoljuk, melyek az ő játékstílusához illenek.” Az új signature erősítő az AER bestseller modelljére, a Tommy Emmanuel által legtöbbet használt 60 W-os Compact 60-ra épül. A hangfal egyik oldalát művészi vésés díszíti, ami Tommy szülőhazája Ausztrália, és az ausztrál őslakosok iránti érzett mély szeretetét szimbolizálja. A hangfal ellenkező oldalán Tommy nevének kezdőbetűi láthatók, valamint a „CGP” felirat, ami a Certified Guitar Player (Hiteles Gitárjátékos) rövidítése, ez az a cím, amit Chet Atkins Tommy-nak adományozott. Tommy Emmanuel volt az egyike annak az öt gitárosnak, akit Atkins ezzel a megkülönbözető címmel tüntetett ki. Hogy még személyesebbé tegyék az erősítőt a Compact TE fedélzeti effektjei közé az AER beépített egy Alesis Midiverb II reverb/delay effektet, melyet Tommy sokáig használt. Ezáltal az erősítő ugyanúgy szól, mint Tommy korábbi erősítője a plusz effekt egységgel, csak most már nincs szükség külső eszközre, ami egyszerűsíti a rendszert. A DI kimenetet is Tommy igényei szerint módosították, így az erősítő beépített effektjei is megjelennek a kimeneten. Vagyis minden effekt beállítás, amit Tommy használ, rákerül a PA rendszere, ami megint csak egyszerűsíti a rendszer működését. Az új Tommy Emmanuel Signature erősítő javasolt ára 1 499 USD. További információk hamarosan: AER Amps Az AER-ről Az AER erősítőit Németországban kézzel gyártják, és világszerte az akusztikus erősítők etalonjának tartják. A cég 1992-es megalakulása óta csak felső kategóriás összetevőkből építi kifinomult, akusztikus hangzásra finomhangolt áramköreit. Ez, és a precíz mesterségbeli tudás teszik páratlanná az általuk tervezett akusztikus, elektromos és basszus hangszerekhez gyártott erősítőket. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó