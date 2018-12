Címlap » Hírek » A Peavey kihozta új MAX basszuserősítő sorozatát A Peavey kihozta új MAX basszuserősítő sorozatát A Peavey a napokban hozta nyilvánosságra új MAX basszuserősítő sorozatát, ami négy különböző méretű és teljesítményű, extrákkal ellátott, könnyen szállítható kombóból áll. A Peavey-nek sikerült sokoldalú, rugalmas és könnyen szállítható, ugyanakkor nagy teljesítményt leadó kombókat bemutatni új sorozatában. A rendkívül tartós, turnéálló kivitelű, mégis pehelykönnyű konstrukciók a teljesítmény mellett csúcskategóriás hangminőséggel és rendkívül átgondolt hangfaltervezéssel hívják fel magukra a figyelmet. A MAX sorozat egyik fontos újítása a hangszórót tartó előlap hátradöntése, ami lehetővé teszi, hogy a hang ne csak a basszeros lábát érje, hanem a fülébe is jusson. Bár a mélyhangok nem igazán irányítottak, de a tranziensek (a megpengetés pillanatában keletkező, végtelen sok felharmonikust tartalmazó hangcsomag) irányítottan terjednek, így ezzel a megoldással a gitárosok akkor is pontosan, tisztán hallják magukat, ha nem döntik hátra az erősítőt/hangfalat. A felső élénél lekerekített ívű első rács egészíti ki a döntött előlapra szerelt hangszórós konstrukciót, maximalizálva a hangszóró sugárzási szögét, lehetővé téve, hogy semmilyen fizikai akadály ne álljon a terjedő hang útjába. Ha megnézzük a kezelőpanelt, a háromsávos EQ mellett mindegyik modellen megtaláljuk a Peavey szabadalmazott TransTube® csőemulációs áramkörével ellátott Gain szabályzót, az egy gombbal kapcsolható Contour, Mid-Shift és Bright hangszín beállításokat, az Overdive kapcsolót, valamint a (MAX 208-as modell kivételével) Mute kapcsolóval kiegészített hangológépet. Ha mindez nem lenne elég, rendelkezésünkre áll a Peavey által tervezett egyedi mélyhang emelő, a Kosmos-C, ami felharmonikusok és szubharmonikusok sorát adja a megszólaló hanghoz, tovább növelve a mélyérzetet. A beépített és továbbfejlesztett Peavey DDT™ hangszóróvédelem elsősorban slap játékmódnál és más hangosabb játéktechnikáknál lehet nagyon hasznos. Ezek a kifinomult megoldások, és a kategóriájában legjobb teljesítmény/súly arány teszik igazán vonzóvá a MAX sorozat modelljeit. Klikk a képre! Akár színpadon, stúdióban, vagy próbán használjuk a Peavey MAX sorozat kombóit, további hasznos funkciók állnak rendelkezésünkre: külső hangszóró csatlakozási lehetőség, ultra csendes, földleválasztó kapcsolós szimmetrikus DI kimenet, amivel a PA rendszerre küldhetünk jelet, 1/8 inches fejhallgató kimenet, és AUX bemenet, effekt loop, és lábkapcsoló csatlakozó aljzat. Nézzük röviden végig a sorozat négy modelljének fontosabb jellemzőit! MAX 100 – 1 x 10”hangszóró, 100 W teljesítmény (60 W RMS) 45,7 x 38,1 x 33 cm (magasság x szélesség x mélység) súly 10,9 kg MAX 150 – 1 x 12” hangszóró, 150 W teljesítmény (120 W RMS) 48,3 x 40,6 x 35,5 cm (magasság x szélesség x mélység) súly 13,6 kg MAX 250 – 1 x 15” hangszóró, 250 W teljesítmény (150 W RMS) 55,8 x 48,3 x 40,6 cm (magasság x szélesség x mélység) súly 20,4 kg MAX 208 – 2 x 8” hangszóró, 150 W teljesítmény (120 W RMS) 58,4 x 30,5 x 33 cm (magasság x szélesség x mélység) súly 15 kg Az ajánlott kiskereskedelmi árak 199 dollártól 449 dollárig terjednek, ahogy a hazai árak rendelkezésre állnak, frissítjük írásunkat. További információk: Peavey.

A Peavey hazai forgalmazója a ForteMusic. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó