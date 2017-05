Címlap » Hírek » A Fender bejelentette Mustang GT erősítő sorozatát A Fender bejelentette Mustang GT erősítő sorozatát A Fender Mustang GT sorozatának modelljei Bluetooth képességgel, Wi-Fi csatlakozással és az ingyenes Fender Tone alkalmazással csábítják a modellező erősítők híveit. A kombók három verzióban készülnek: a 40 Wattos 2 x 6 inches hangszóróval szerelt GT 40, a koncertekre termett 1 x 12 colos hangszórós 100 Wattos GT 100, valamint a csúcsmodell, a 2 x 12-es, 200 Wattos GT 200. A két utóbbi erősítőt szélessávú Celestion Special Design hangszórókkal, a GT 40-et pedig a Fender saját tervezésű hangszóróival gyártják. A Fender új Tone alkalmazása – iOS és Android platformra – lehetővé teszi a gitárosok számára presetek készítését, megosztását és az erősítő paramétereinek kábelnélküli kezelését. A Fender harmadik generációs modellező technológiáját felvonultató kombók 21 erősítő modellt, 45 effektet és teljes értékű, lábpedállal vezérelhető, 60 másodpercet rögzítő loopert kínálnak a gitárosoknak. A lábpedált sajnos külön kell megvenni, kivéve a GT 200-as modellt, aminél tartozék. Kényelmünket és a sokoldalú felhasználást segíti a 3,5 mm-es AUX bemenet, a fejhallgató kimenet és a kromatikus hangoló. A hátsó panelen további csatlakozási lehetőségeket találunk, mindegyik modell rendelkezik USB porttal számítógépes felvételhez, míg a 100-as és 200-as modelleknél 2 XLR vonalkimenetet és effekt loop csatlakozást is kapunk. Azonban az igazi újdonság a Fender erősítőiben először alkalmazott Wi-Fi és Bluetooth képesség, melynek segítségével a felhasználó a Fender mérnökei és neves gitárosok által tervezett presetek ezreihez férhet hozzá. A preseteket szerkeszthetjük, megoszthatjuk, sőt koncertre setlisteket is összeállíthatunk belőlük. A Wi-Fi kapcsolaton keresztül könnyedén letölthetjük a frissítéseket, a Bluetooth technológiának köszönhetően pedig zenét streamelhetünk a Mustang GT kombókon. További információk és hazai árak: Mezzoforte Hangszeráruház. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó