A 2017-es NAMM Show-n mutatkozott be a VOX MV50 A VOX három kivitelben készülő MV50 erősítőjében mini csövek és D osztályú végerősítő állítja elő az 50 W teljesítményt. A közelmúltban teszteltük a BluGuitar Amp1 erősítőt, ami multieffekt mérete ellenére 100 W-ot teljesít, és a végfokban egy Nanotube dolgozik. Januárban a VOX bemutatta MV50 erősítőit, melyek leírásában az olvasható, hogy az előerősítőben „forradalmian új Nutube mini-cső technológiát alkalmaznak". Azt csak sejteni lehet, hogy a két mini-cső hasonló elven működik, de biztosat nem tudunk. De lássuk mit ír az új erősítőről a VOX és nemzetközi szaksajtó! Az MV50 teljesen analóg előerősítőjében a forradalmian új vákuum cső, a Nutube, állítja elő az autentikus csöves hangzást. A VOX mérnökei az új technológia előnyeit kihasználva tudtak ilyen apró méretű, valóban csöves hangú 50 W teljesítményű erősítőt tervezni. Az innovatív előerősítő fokozatot egy külön, az MV50 számára tervezett, rendkívül megbízható és hatékony „D" osztályú végerősítővel kombinálták. Ez a végfok a meleg, természetes tiszta hangoktól kezdve a dinamikusan túlhajtott hangzásokig bezárólag tökéletesen reagál a gitárjáték finomságaira és technikájára. Az MV50-et háromféle verzióban gyártják: Clean, AC és Rock, mindegyik súlya mindössze 500 gramm. Az AC változat a VOX AC 30 legendás tiszta csengő és crunch-os hangzásait idézi. A Rock verziót klasszikus high-gain gitár soundra hangolták. A Clean modell hatalmas kivezérlési tartalékkal rendelkezik, egészen 50 W teljesítményig hozza jellegzetes tiszta VOX hangot. Az ízléses és dekoratív VU méter mellett mindegyik erősítőn három szabályzógombot találunk, GAIN, VOULME és TONE az AC és Rock modellekhez, TREBLE, BASS és VOLUME a Clean változathoz. A hátoldalon kapott helyet egy EQ kapcsoló, mellyel a mélyeket tudjuk vágni, vagy emelni. A hangszóró-, vonal- és fejhallgató kimenettel ellátott MV50 tökéletesen megállja a helyét színpadon, stúdióban, vagy otthoni gyakorlásnál. VOX MV50 és BC 108 Egyidejűleg a VOX bemutatott két új hangfalat is, melyeket az MV50-hez terveztek, ezek a BC108 és a BC112. Az előbbit egyedi gyártású 8 inches hangszóróval, míg az utóbbit egy 12 inches Celestion V hangszóróval szerelték fel. Mindkét láda hátul részben nyitott konstrukció, könnyen szállíthatók és méretükhöz képest rendkívül ütősen szólnak. Az erősítők 2017. márciusa folyamán lesznek elérhetők. Várható árak:

MV50 – 200 USD

MV50 – 200 USD

BC108 – 100 USD