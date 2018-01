Címlap » Hírek » 10 mini-mikro méretű gyakorló erősítő II. 10 mini-mikro méretű gyakorló erősítő II. Folytatva a múlt héten megkezdett kétrészes sorozatunkat, újabb mini-mikro méretű, jól használható gyakorló erősítőkkel ismerkedünk meg. Az utolsó modell a mini kategória felső határát súrolja, és akár kisebb bulikon megállja a helyét. ROLAND Micro Cube GX Minden idők egyik legnépszerűbb elemes erősítője a közel 10 éve futó, top-seller MICRO CUBE. Az új MICRO CUBE GX megőrizte a legendás előd apró méretét és nagyszerű hangját, emellett pedig számos újdonságot is kínál, mint az i-CUBE LINK, a megnövelt kimeneti teljesítmény, a kromatikus hangoló, vagy a kedvenc beállítások mentésére szolgáló Memória funkció. Az erőteljes high-gain EXTREME erősítő modellel már nyolcra bővül a COSM erősítők száma, a beépített effekt szekció pedig a HEAVY OCTAVE típussal egészült ki a vastag, ultra-mély hangzás érdekében. A MICRO CUBE GX új lehetőségeket kínál a gyakorlás és a felvétel készítés terén, minthogy az erősítő egy beépített audio interfészt – i-CUBE LINK – is tartalmaz, ami jól használható iPhone, iPad, vagy iPod eszközökön futó zenei alkalmazásokkal. Az erősítő 6 db AA elemmel, vagy a tartozék AC adapterrel működik. Fontosabb jellemzők

Teljesítmény: 3 W

Hangszóró: 1 x 5”

Méretek: 247 x 172 x 227 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 2,7 kg

Ár: 45 900 Ft http://www.rolandshop.hu/ LINE 6 Micro Spider A Line 6 Micro Spider a legkönnyebben hordozható Spider modellező erősítő, de ne hagyd, hogy a mérete megtévesszen! Az apró erősítővel négy kitűnő Line 6 Spider III erősítő modellt, egy akusztikus gitárhoz alkalmas modellt, hat beépített effektet, kromatikus hangológépet, felvételhez használható direkt kimenetet is kapunk. Bemeneti szintszabályzóval ellátott mikrofon csatorna, CD/MP3 bemenet, fejhallgató kimenet segíti a gyakorlást. Az első panelen találjuk a 3 sávos EQ, a Drive, a csatorna hangerő és a Master szabályzókat, vagyis nem mondhatjuk, hogy szűkében lennénk a gitár hangzását alakító lehetőségeknek. A kis kombó 6 db C elemmel, vagy a tartozék adapterrel üzemeltethető. Fontosabb jellemzők

Teljesítmény: 6 W

Hangszóró: 6,5"

Méretek: 241 x 254 x 178 mm (szélesség x magasság x mélység)

Súly: 3,175 kg

Ár: 39 900 Ft

http://www.hangszerdiszkont.hu/line-6-micro-spider-5w-mini?search=LINE%206%20Micro%20Spider&description=true Peavey Audition A Peavey nagyobb erősítőiben is alkalmazott, szabadalmazott TransTube technológiájával ellátott erősítő kiválóan emulálja a csöves erősítők hangzását, ugyanakkor a tranzisztoros erősítő megbízhatóságáról és kényelméről sem kell lemondanunk. Az abszolút leegyszerűsített kezelőfelületen egy hangerőszabályzó, egy magas és mély hangszín, valamint egy LEAD csatorna kapcsoló áll rendelkezésünkre. A hangerőszabályzóval a hangerőt és a torzítás szintjét is kezelni tudjuk, mert a végfok úgy reagál az előerősítőre, mint egy csöves végerősítő, a hangerő növelésével nő a torzítás mértéke is. Az eredmény dinamikus hangzás és meggyőző, természetes, csöves torzítás. Az első panelen kapott helyet a csendes gyakorláshoz elengedhetetlen fejhallgató kimenet. Fontosabb jellemzők

Teljesítmény: 7 W

Hangszóró: 4”

Méretek: 222 x 232 x 130 mm (magasság x szélesség x mélység)

Súly: 3 kg

Ár: 18 900 Ft

https://www.hangszeraruhaz.hu/peavey-audition-gitarkombo/P25468 Yamaha THR 5

A Yamaha THR 5 erősítő a Yamaha cég folyamatos kutatásainak eredménye, melyben arra kerestek választ, milyen gyakorló erősítőre van szüksége egy mai gitárosnak. Jól használható funkciók, nagyszerű hangzás, hi-fi sztereó hangkép, mindezt belepakolták egy vintage megjelenésű eszközbe, ami inkább tűnik erősítőfejnek, mint kombónak. Ugyanakkor elemmel is üzemeltethető és elég kicsi ahhoz, hogy könnyedén magunkkal vihessük bárhová. Az elképzelés látható módon az volt, hogy valami újat és egyedit nyújtsanak a gitárosoknak, ahelyett, hogy egy nagyobb erősítő mikro változatát készítenék el. A THR 5 nemcsak a gyakorlásban segít, de számos hasznos szolgáltatást nyújt a dalszerzésben és felvételek készítésénél is. Öt népszerű csöves erősítő modellt, négy modulációs effektet, és négy reverb/delay jellegű effektet kínál. Az 1/8 inches AUX bemenetre csatlakoztatott külső eszközök – iPod, tablet, okostelefon, számítógép – is gyönyörű sztereó hangzást produkálnak. Az USB portnak köszönhetően két csatornán küldhetünk jelet a számítógépre és 2 csatornán történik a visszajátszás. Hangológép és fejhallgató kimenet teszi még komfortosabbá a kis Yamahát, ami elemmel, vagy a tartozék hálózati adapterrel is üzemeltethető. Fontosabb jellemzők

Teljesítmény: 10 W

Hangszóró: 2 x 3”

Méretek: 271 x 167 x 120 mm (szélesség x mélység x magasság)

Tartozékok: hálózati adapter, USB kábel, sztereó mini kábel, Cubase AI

Súly: 2 kg

Ár: 64 900 Ft

https://www.hangszeraruhaz.hu/yamaha-thr-5-gitarkombo/P31750 Fender Mustang I V2



A Fender Mustang I V kombó inkább már a mini, semmint a mikro erősítők világába tartozik, de úgy gondoltuk, legyen egy olyan modell is a listán, ami árban még befér a mikro erősítők közé, remek gyakorló erősítő, de akár kisebb klubokban is megállhatja a helyét. A robosztus konstrukciójú, 8 inches hangszóróval szerelt modellező kombó 18 erősítő modellt, 37 nagyszerű effektet és 24 beépített gyári és felhasználói presetet kínál. Ezeket a nagyszerű hangzásokat közvetlenül a zeneszerkesztő programba küldhetjük az USB porton keresztül. Természetesen a fejhallgató kimenet, az AUX bemenet és a hangoló sem hiányozhat egy ilyen erősítőről. Az Mustanghoz megkapjuk az Ableton Live 8 Fender Editiont és ingyenesen letölthetjük a Fender FUSE szoftvert is. Fontosabb jellemzők

Teljesítmény: 20 W

Hangszóró: 8” Fender Special Design

Méretek: 193 x 400 x 368,3 mm (mélység x szélesség x magasság)

Súly 7,7 kg

Ár: 41 900 Ft https://www.hangszeraruhaz.hu/fender-mustang-i-v2-gitarkombo/P28933 Összegzés A kétrészes írásunkban megemlített erősítők bár nagyjából mind a mikro kategóriába tartoznak, árban és jellegben kissé eltérnek egymástól. Ami közös bennük, az apró méret és két kivételtől eltekintve, az elemmel üzemeltethetőség. A tényleg csak szobadísznek használható játékszereket igyekeztünk kerülni. Csak tippeket akartunk adni, ezért azt javasoljuk, mindig a szubjektív vélemény döntsön, vagyis először el kell dönteni, hogy pontosan mire van szükségünk, majd ki kell próbálni az erősítőt, és utána hozni egy bölcs döntést…