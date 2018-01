Címlap » Hírek » 10 mini-mikro méretű gyakorló erősítő I. 10 mini-mikro méretű gyakorló erősítő I. Kevés a hely szobádban, a szomszédok nyüglődnek, pedig te gyakorolni szeretnél. A megfelelő eszközt, a megfelelő feladatra. Bemutatunk néhány mini-mikro méretű gyakorló erősítőt, amelyek ára nem fogja túlságosan megterhelni a pénztárcádat és mindegyik elemmel is működtethető. BOSS Katana-Mini A Boss Katana erősítőket rendkívül hamar megkedvelték a gitárosok fantasztikus hangjuk, nagyszerű beépített effektjeik és jó ár-érték arányuk miatt. A Katana Mininek köszönhetően ezt a hangzást magunkkal vihetjük bárhová egy apró, elemmel is üzemeltethető erősítő formájában. A Katana Mini teljesítménye 7 W, egy 4 inches hangszóró lakozik benne, és méretéhez képest meglehetősen vastag és gazdag hangzást produkál. Három erősítő típust tudunk az autentikus multi-stage analóg Gain áramkört szabályzó poti mellett található kapcsolóval beállítani: Brown, Crunch és Clean. Háromsávos EQ, szalagos visszhangot idéző delay, Time és Level állítással, AUX bemenet pl. okostelefonhoz és fejhallgató kimenet teszik teljessé ezt a harcias kis erősítőt. A Katana mini 6 db AA méretű elemmel, vagy külön megvásárolható AC adapterrel működik. Méretek: 230 x 116 x 181 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 1,2 kg

Ár: 35 900 Ft

http://www.rolandshop.hu/termekek/KatanaMini_gitarerosito VOX Mini3 G2 A VOX Mini erősítőt a folyamatosan utazó gitárosoknak találták ki. Útközben, szállodában, bárhol bevethető. A masszív felépítésű kompakt kis kombóba a VOX 11 autentikus erősítő modellt és 8 fedélzeti effektet – kórus, kompresszor, flanger, tremolo, 2 féle delay és 2 féle reverb – pakolt bele, vagyis a Mini3 G2 meglehetősen sokoldalú, jól kihasználható eszköz minden műfajban. Az erősítő teljesítménye 3 W, ami egy 5 inches hangszórót dolgoztat meg. A gitár és mikrofon bemenet is rendelkezésünkre áll, de AUX bemenettel is ellátták a kombót, így kedvenc zenéinkkel is együtt játszhatunk. A csendes gyakorlást fejhallgató kimenet teszi lehetővé, de egy E-húr hangolót is találunk a kezelőpanelen (E1-E6 41,2 Hz - 1,318,5 Hz). Az erősítő 6 db AA elemmel, vagy a tartozék AC adapterrel üzemeltethető. A VOX Mini3 G2 háromféle kivitelben készül: fekete (MINI3-G2-BK), tradicionális rombusz rácsozatú szövéssel díszített VOX hangszóró vászonnal (MINI3-G2-CL) és elefántcsont színben (MINI3-G2-IV). Méretek: 262 x 174 x 223 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 3 kg elemekkel együtt

Tartozék: adapter, vállszíj

Ár: 39 900 Ft https://www.hangszeraruhaz.hu/vox-mini-3-g2-bk-black-gitarkombo/P29589 BLACKSTAR Fly 3 A Blackstar 2014 óta gyártja 3 W teljesítményű mikro erősítőjét. A FLY 3 használható gitárhoz, okostelefonhoz, táblagéphez, legfőbb jellemzője, hogy mérete ellenére hangminősége megfelel egy hagyományos, nagyobb méretű erősítő hangminőségének. Az aprócska erősítőt a Blackstar erősítőkből ismert ISF (Infinite Shape Feature) hangszínszabályzással és digitális visszhanggal is felvértezték, így kiválóan alkalmas gyakorlásra. A kétcsatornás – Clean és Overdrive – erősítőn a Gain potméterrel az előerősítés szintjét állíthatjuk, de ez szabályozza az overdrive mértékét is. Ha a Clean csatornát használjuk, a Gain alacsony és közép állásában tiszta hangot fogunk hallani, de ahogy növeljük a Gain mértékét a hang fokozatosan overdrive-os színezetet kap. Ha az Overdrive csatornát választjuk, (OD kapcsoló) akkor már alaphelyzetben is egy közepesen túlhajtott hangot kapunk, melynek mértéke a Gain potival még tovább növelhető. A kombinált MP3 / vonalbemenet lehetővé teszi, hogy a FLY 3-at MP3 lejátszóhoz, mobiltelefonhoz, laptophoz, vagy táblagéphez csatlakoztassuk. Ha összekapcsoljuk a FLY 103 hangfallal – amit külön, a FLY Stereo Pack részeként forgalmaz a Blackstar – egy 6 wattos sztereó erősítőt kapunk, ami kiválóan alkalmas zenehallgatásra és gitárerősítésre is. A Fly 3-ban egy 3 inches, 5 W-os hangszóró dolgozik, fejhallgató és emulált hangszóró kimenet is rendelkezésünkre áll. Az erősítő 6 db AA elemmel, vagy a nem tartozék AC adapterrel működik. Méretek: 170 x 126 x 102 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 0,9 kg

Ár: 19 900 Ft

A Blackstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service.

https://www.hangszeraruhaz.hu/blackstar-fly-3-mini-gitarkombo-aktiv-monitorhangfal/P31218 IK MULTIMEDIA iRig Nano Amp Az iRig Nano Amp egyrészt egy önálló miniatűr erősítő, másfelől interfészként is szolgál, amivel a gitárt iPhone-hoz és iPad-hez csatlakoztathatjuk, és az AmpliTube alkalmazás segítségével korlátlan számú gitár hangszínre tehetünk szert. Ami igazán egyedivé teszi az iRig Nano Ampet az, a két működési mód: AMP & DEVICE. AMP módban önálló, bárhol, bármikor rendelkezésre álló apró gyakorló erősítő, DEVICE módban pedig interfészként alkalmazhatjuk iOS eszközökhöz. Mindkét módban működtethetjük a beépített hangszórót, vagy külső hangfalat csatlakoztathatunk hozzá.



Az erősítőben egy 3 W teljesítményű A/B osztályú erősítő, és egy 3 inches hangszóró dolgozik, ezek jóvoltából az IK Multimedia iRig Nano Amp mini méretű gyakorló erősítőként is kiválóan használható. A brit fej-láda összeállítás hangzását emuláló erősítőn GAIN és VOLUME szabályzás áll rendelkezésünkre, valamint egy NORMAL/BRIGHT kapcsoló, amivel a hangszínt módosíthatjuk. A mikro erősítőt ellátták 6,3 mm-es hangszóró kimenettel is így akár egy 4x12-es ládát is is meg tudunk vele hajtani. Ha így használjuk, megdöbbentő a teljesítmény és a hangszín, amit az iRig Nano Amp produkál. Ez a kimenet mindkét módban működik. Az erősítőn 1/8”-os fejhallgató kimenetet is találunk, és 3 db AA elemmel üzemeltethetjük. Ára: 15 900 Ft https://www.muziker.hu/ik-multimedia-irig-nano-amp ORANGE Micro Crush PiX CR3 Az Orange hangzás eszenciája egy mikro méretű erősítőben, kapcsolható overdrive-val, beépített hangolóval és olyan megjelenéssel, ami az Orange erősítők védjegye a kezdetektől fogva: nádfonatú hangszórórács, képkeret szerű élek és fából készült láda, narancsszínű bevonattal. De az apró erősítő nem csak külsőségekben idézi a klasszikus Orange erősítőket, hanem ott is, ahol igazán számít: az alap a tiszta Orange hangzás és erre jön a legendás crunch-os sound.

3 W teljesítmény, 1 x 4”-os hangszóró, teljesen analóg jelút, fejhallgató kimenet, elemmel, vagy AC adapterrel történő tápellátás jellemzi még az Orange mikro erősítőjét. Méretek: 150 x 150 x 85 mm

Súly: 0,8 kg

Ár: 17 900 Ft

https://www.hangszeraruhaz.hu/orange-cr3-micro-crush-pix-gitarkombo/P32323?gclid=EAIaIQobChMIuZmRvM7A2AIVVM0bCh3YtApNEAAYASAAEgLVnvD_BwE

Folytatjuk… Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó