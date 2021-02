Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Zoom G6 gitár multieffekt processzor Zoom G6 gitár multieffekt processzor A Zoom több mint 30 éve készít gitár multieffekteket, tavaly tavasszal nagyot dobott a Zoom G11 modellel, a napokban pedig megjelent a kistestvér, a Zoom G6. Nemrég jelentette be a Zoom, hogy hamarosan piacra kerül a legújabb multieffektje „G6” néven. Nevét a lábkapcsolóinak száma inspirálta, melyek ismerősek a nagyobb a G11-ről. Külsőre, és valószínűsíthetően a belső tartalom tekintetében is az előbb említett nagyobb változatot követi kompaktabb formában. Kezelőfelület

A Zoom G6 kezelőfelülete a végletekig leegyszerűsített, nagyon jól átlátható. Mindössze négy potméter áll rendelkezésünkre, melyek a 4,3”-os, színes LED kijelzője alatt foglalnak helyet, viszont ez a kijelző egyben érintőképernyő is, mely nagyon kényelmes kezelőfelületnek ígérkezik. Az effektlánc szerkesztését még kényelmesebbé teszi, hogy a G6 esetében rendelkezésünkre áll egy mobilra, vagy tabletre tölthető szerkesztő applikáció, mely Bluetooth kapcsolattal kommunikál a multieffekttel. Így vezeték nélkül, a legkényelmesebb módon, még nagyobb képernyőfelületen tevékenykedhetünk, ha sound-építgetésről van szó. Ehhez azonban szükséges a Zoom által gyártott kis Bluetooth adapter (BTA-1), mely opcionálisan megvásárolható, nem tartozéka magának a multieffektnek.



Hat lábkapcsoló áll rendelkezésünkre, melyek többfunkciósak, attól függően, hogy éppen mely szolgáltatását vesszük igénybe. Ezek a funkciók érthető módon feliratozva is vannak, tehát egyértelműen látszik, hogy éppen mivel mit tudunk csinálni. A hat kapcsolóból öt négy különböző funkcióval bír, a hatodik kapcsoló pedig egy dedikált Tap Tempo kapcsoló, illetve azt nyomva tartva egy hangolóhoz juthatunk.



Négy Play Mode

A bal felső sarokban lévő kapcsoló a Play Mode, melynek segítségével 4 Play Mode közül választhatunk, másképpen szólva, eldönthetjük, hogy az egyes kapcsolókkal mit vezérlünk, Looper, Bank/patch választás, Memory mód vagy Effekt mód.

Az egyes módok kiválasztásakor a LED kijelzőn is megjelennek a módnak megfelelő opciók. A Looper mód önmagáért beszél, ekkor a négy alsó lábkapcsolóval indíthatjuk a felvételt, megállíthatjuk, törölhetjük stb. Memory módban a négy alsó lábkapcsolóra egy-egy kiválasztott presetet tudunk helyezni. Bank/patch módban a négy lábkapcsoló közül kettő a bankok közötti lépkedésért, kettő pedig a patch-ek (presetek) közötti navigálásért felelős. Effekt módban pedig egy analóg formátumú pedálboardhoz hasonlóan, az effektlánc egy-egy effektjét tudjuk ki- és bekapcsolni. Értelemszerűen az effektláncunkból négy pedált tudunk kihelyezni a kapcsolókra. Ekkor a LED kijelző egyértelműen mutatja, hogy mely pedálokért mely kapcsolók a felelősek.



Szolgáltatások

A mai modellezős multieffekteknél már-már alapvető szolgáltatás, hogy tudja kezelni az IR-rendszerű láda modelleket. Az IR (Impulse Response) tulajdonképpen egy-egy létező-, valós láda, egy adott mikrofonozással történt „digitális lenyomata”, vagy profilja, mely hordozza annak minden tulajdonságát. A konvolúciós technológia által létrehozott IR láda-profilok emelték a multieffekteket olyan szintre, hogy azok már valóban képesek élethű hang-, illetve játékérzetet létrehozni. A Zoom G6 összesen 70 darab beépített IR-ládával rendelkezik, és emellé további 100 tölthető fel. Fontos megemlíteni, hogy összesen kilenc effektet tudunk használni egy presetben található effektláncban. Ha erősítő modellezést is használunk, az két helyet elfoglal, vagyis ez esetben az erősítő + hét további effekttel dolgozhatunk. A Zoom G6-ot telepakolták olyan klasszikus Zoom effektekkel melyeket már évek óta ismerhetünk a Zoom multieffekt pedáljaiból pl. Delay, Reverb, különféle modulációs effektek, és torzítók. Ezek mellett különleges új effekteket is kapunk, pl. Razor Drive és Wave Shaper torzítót, és olyan új modulációs effekteket, mint a, PolyShift, a Geminos és a SwellVibe. Az ingyenesen letölthető Zoom Guitar Lab szoftverrel további effektekre tehetünk szert. Erősítőszimulációk terén a Zoom G6 a való életből vett erősítőmodelljei mellett tartalmaz hat saját fejlesztésű erősítőt, melyek nem követnek egy létező márkát, vagy modellt sem, hanem a Zoom saját fejlesztései. Ezzel a hat saját erősítőmodelljével a Zoom törekedett arra, hogy lefedjen minden alapvető zenei stílust a tiszta hangzástól a blues-os, crunch-os soundokon, a rockban használatos hangszíneken át egészen a metalban vagy a djent-ben használt szövetekig. Ezek mellett még jó pár klasszikus, ipari standard erősítőmodell is megtalálható a repertoárban. A Zoom G6 rendelkezik Looperrel is, mely önmagában 45 másodperces hosszra képes, de egy külső SD kártyával már két óra hossznyi loopolásra ad lehetőséget. Ez gyakorlatilag egyenértékű a végtelennel. Az SD kártya kompatibilitás a looper hosszának növelésén kívül egyéb kommunikációs lehetőségeket is kínál, például külső IR-ládamodellt SD kártyáról is tölthetünk a multieffektünkre. A Zoom G6 a looper mellett a gyakorlást egy inspiráló dobgéppel is segíti, ami 68 féle különböző dob patternt kínál, a legkülönbözőbb stílusokban.

Ki- és bemenetek

A Zoom G6 egy 6,3 mm-es jack-es bemenettel és sztereó jackes kimenetekkel (Right, Left/Mono) rendelkezik. A monó effekt-loopja segítségével tovább bővíthető az eszköz, illetve gitárerősítőre kötve így megvalósítható a klasszikus „négy kábeles bekötés”. Rendelkezésünkre áll egy 3,6-os jack-es AUX bemenet is, mely segítségével keverő nélkül, közvetlenül a multieffekttel tudunk zenei alapokat használni. A Zoom G6 bővíthető plusz egy expression pedállal, mely a Control In bemenetbe csatlakoztatható. Itt a hátsó oldalon található egy Master Volume potméter, mellyel vélhetően minden esetben a kimenő hangerőnket tudjuk nagyon könnyen szabályozni. Az USB 2.0 portnak köszönhetően a Zoom G6 használható 2-in/2-out USB audió interfészként is, vagyis közvetlenül Mac-re vagy PC-re csatlakozva készíthetünk felvételt játékunkról. Összeségében a Zoom G6 a mai trendeknek megfelelő, közép méretű multieffektnek mondható, mely rendelkezik a „kötelező” kritériumokkal mind a hangminőség, mind pedig a szolgáltatásai terén. Kíváncsian várjuk a megjelenését!







Tartozékok:

Zoom AD-16 AC adapter

Quick guide

Steinberg Cubase LE Opcionális tartozékok:

FP02M expression pedál

BTA-1 Bluetooth Adapter Ár: 143 900 Ft A Zoom termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service. A hangmintákat meg lehet hallgatni a https://zoomcorp.com/en/us/multi-effects/guitar-effects/g6/ oldalon.

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó