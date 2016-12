Címlap » Hírek » ZOOM G3Xn és G3n multieffekt processzorok ZOOM G3Xn és G3n multieffekt processzorok Még márciusban adtunk hírt a ZOOM G5n gitár multieffekt processzoráról, most megismertetjük olvasóinkkal a ZOOM két új multieffekt pedálját. A ZOOM október 17-én tárta a szakma elé két új G3Xn és G3n multieffekt processzorát, melyek a kreativitás szabadságát és elképesztően élethű effekt, erősítő és hangfal emulátort kínálnak a gitárosoknak. A hangszínek, hangzások sokasága – melyek számos stílust lefednek – inspirálják a gitárosokat, hogy új játék stílusokat fedezzenek fel. A G3n modellek annyiban térnek el a legnagyobb, G5n modelltől, hogy kevesebb a kijelzőt és a lábkapcsolót találunk rajtuk, 9 helyett csak 7 effekt köthető sorba, nincs USB Audio funkció (csak PC-s programozási lehetőségre használható az USB port, azaz nem tudunk USB-n keresztül számítógépre hangot rögzíteni), és 200 patch hely helyett csak 150 áll rendelkezésünkre. A G3Xn és a G3n modellekkel 70 DSP effektet, és a ZOOM által valaha készített 10 legjobb hangfal és erősítő emulátort kapjuk meg. A pedálokat ellátták 75 egyedi tervezésű gyári presettel, 68 beépített ritmusmintával és 80 másodperc rögzítésére alkalmas looperrel, vagyis mindennel, amire egy gitárosnak szüksége lehet ahhoz, hogy kreativitása határait feszegesse. Mindkét pedál esetében 7 effektet és erősítő/hangfal modellt használhatunk egyidejűleg, kedvünk szerint sorrendbe állítva. A G3Xn modellt expression pedállal is felszerelték, hogy még könnyebben szabályozhassuk az effektek, hangszínek paramétereit. Az egyszerű kezelőfelület és a könnyű hordozhatóság miatt mindkét modell tökéletesen alkalmas gyakorlásra, játékra, és felvételre egyaránt. A jól áttekinthető gombok és kapcsolók segítségével egyrészt precízen be tudjuk állítani a kívánt paramétereket, másrészt egy butik pedálokkal felszerelt sztenderd pedálboard érzetét kapjuk. A gyors hangszínbeállítást és egyedi hangzások előállítását három különálló kijelző segíti. Szabvány gitárbemenet, sztereó AUX bemenet, dedikált fejhallgató kimenet és sztereó kimenetek állnak rendelkezésre, hogy a multieffekt processzort bármely felszerelésbe könnyen integrálhassuk. További fontosabb jellemzők, az Auto Save funkció, mely automatikusan menti a módosított patch paramétereket, a dedikált lábkapcsolóval ellátott fedélzeti kromatikus hangoló, ami minden szabvány hangolást, nyitott hangolást, drop hangolást támogat, Tap tempó lábkapcsoló és tartozék AC adapter. A pedálokkal megkapjuk az ingyenes ZOOM Guitar Lab szoftvert is, mellyel új patch-eket készíthetünk és effekteket, erősítő/hangfal szimulátorokat tölthetünk le. A multieffektek ára egyelőre nem ismert, ahogy rendelkezésre áll, közöljük. További információk, specifikáció: Mezzoforte Hangszerbolt A ZOOM európai és hazai forgalmazója a SoundService. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó