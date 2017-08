Címlap » Hírek » ZOOM AC-2 Acoustic Creator előerősítő és EQ ZOOM AC-2 Acoustic Creator előerősítő és EQ A ZOOM kompakt pedáljában egy profi előerősítőt, EQ-t, 16 féle akusztikus gitár modellt és még sok egyéb hasznos szolgáltatást kínál az akusztikus gitárosoknak. Akusztikus gitárosok gyakran mondják, hogy az egyik legnagyobb problémájuk koncertezésnél az, hogy a helyi PA rendszerhez, vagy színpadi erősítőhöz csatlakozva olyan hangzást kapnak, ami enyhén szólva nem kielégítő. Ez rendszerint abban nyilvánul meg, hogy gitárjuk hangja nem olyan karakteres, rezonanciadús, és tiszta, mint amit akusztikusan hallanak, ha a gitárt erősítés nélkül használják. Ez az a pont, ahol a Zoom AC-2 képbe kerül! Ez a remek kis pedál felsőkategóriás előerősítőjével egyrészt erősíti az akusztikus hangot, másrészt segítségével a kimenő jelet igényeink szerint alakíthatjuk. Az eredmény az elektroakusztikus gitár hangszínének rendkívül pontos és természetes reprodukálása akár stúdióban, akár színpadon. Az akusztikus hangzás visszaadása

Első lépésként a 16 rendelkezésünkre álló hangszerfajtából kiválasztjuk azt a hangszert, amin játszunk. Ez a Dreadnought testformától kezdve a Parlol, vagy Jumbo fazonon át a bőgőig, bármi lehet. Ezután a gitárunkon lévő hangszedő – piezo, vagy mágneses – fajtáját kell megadnunk, majd a 3-sávos EQ-val beállítjuk a kívánt hangszínt. Az AC-2 azokat a hangösszetevőket fogja erősíteni, amiket a beépített pickup rendszer gyakran nem, vagy nem tökéletesen továbbít. Így olyan hangzás jön létre, mintha egy stúdióban bemikrofonoztuk volna a gitárt. Minőségi DI box

A Zoom AC-2-be épített csúcskategóriás, alacsony zajszintű előerősítő nemcsak a gitárjel erősítésében jeleskedik, hanem rendkívül eredményes az élethű akusztikus gitárhangzás visszaadásában is. Az előerősítőbe egy természetes hangzású zengetőt is integráltak, ami nagyban hozzájárul az akusztikus hang mélységének és terének növeléséhez, különösen a fent említett 3 sávos EQ-val együtt alkalmazva. Gerjedésgátló gomb

Az egyik leghasznosabb készsége a Zoom AC-2-nek az ANTI F.B. (gerjedésgátló) gomb, ami a beépített hangolótól balra kapott helyet. Ez a nagyszerű eszköz automatikusan meghatározza és kiiktatja a problémás frekvenciákat, így megakadályozza a nemkívánatos gerjedéseket és zajokat, melyek megkeseríthetik a gitáros életét élő koncertek alkalmával. Több kimenet

A Zoom AC-2 a standard jack kimenet mellett egy földleválasztó és pre/post kapcsolóval ellátott szimmetrikus XLR kimenetet is kínál, így lehetőség van közvetlenül a PA rendszerre, vagy felvevőeszközre csatlakozni. Az is megoldható, hogy a jack kimenetről egy akusztikus erősítőre, az XLR-ről pedig a PA rendszerre küldjük a jelet egyidejűleg. A másik 6,3 mm-es jack kimenetre pedig fejhallgatót köthetünk, amivel erősítő nélkül is be tudjuk állítani a megfelelő hangszínt, de stúdióban monitorként is hasznos lehet. Beépített hangoló

Az AC-2-t felszerelték egy könnyen kezelhető, rendkívül vizuális kromatikus hangolóval is, ami aktív állapotában automatikusan némítja a kimenetet, és akár egy félhomályos színpadon is jól látható. Extra erősítés

A Boost lábkapcsolóra lépve a gitárjelnek összesen 9 dB erősítést tudunk még adni. Ez jól jön, ha pengetővel történő pengetésről ujjal pengetésre váltunk, vagy ha egy szólónak a ki kell emelkednie a mixből. A ZOOM AC-2 Acoustic Creator a tartozék 9 V-os adapterrel, vagy 2 db AA elemmel üzemeltethető, de a micro USB porton keresztül kaphat tápfeszültséget. Az USB csatlakozón keresztül a firmware frissítések is rátölthetők a pedálra. További információk és ár: Mezzoforte Hangszeráruház. A ZOOM európai és hazai forgalmazója a SoundService.