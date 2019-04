Címlap » Tesztek » Effektek » Új Vintage Pedal sorozat a Danelectro-tól Új Vintage Pedal sorozat a Danelectro-tól A Danelectro új Vintage Pedal családjával régóta „elveszett” hangzásokat talált meg, kicsit leporolta, kezelhetőbbé tette, majd öregített, vintage hangulatú pedálokba pakolta. A Danelectro a napokban jelentette be két új effektpedálját, az Eisenhower Fuzz és a Breakdown Overdrive pedálokat. Az effektek a cég most induló Vintage Pedal családjába tartoznak, ezért enyhén viseletes külsőt kaptak. De mit várhatunk hangzás terén ezektől a karakteres megjelenésű effektektől? Az „öregítet pedál” koncepció kétségtelenül sajátos ötlet, bár az öregítés a gitároknál régóta divat. A Danelectro úgy tűnik, elhatározta, hogy végigviszi az új vintage vonalat, ami azonban nemcsak megjelenésében vintage, hanem megszólalásában is. Nem véletlenül: a Danelectro célul tűzte ki rég elfeledett, de karakteres hangzások felidézését és aktualizálását. Eisenhower Fuzz

Az Eisenhower Fuzz klasszikus oktáv-fuzz áramkör alapokra épül, de a Danelectro frissítette a késő ’60-as évek divatja szerint tervezett kapcsolást, így az új pedálon a FUZZ gomb mellett egy GAIN és két hangszín potit is találunk, ezzel kissé a mai, univerzálisabb igényekhez igazították az effektet. A négy kezelőgombon kívül egy kétállású „flat-sculpt” kapcsolót is kapott a pedál, ami növeli a mély frekvenciákat és csökkenti a közepeket. Az eredmény erőteljes, vastag fuzz-os torzítás, sok kellemes felharmonikussal, jól szabályozható gain-nel, és precíz hangszínállítási lehetőségekkel. Az alábbi videóban működés közben hallhatjuk, hogy pontosan mit is tud ez az effekt. Breakdown Overdrive

A Breakdown ezzel a dögös megjelenésű pedállal azokat a hangzásokat idézi fel, melyeket úgy 1968 táján a gitár-hősök használtak első lemezeiken. Az effekt kezelőfelülete nincs túlbonyolítva, a Volume potin kívül egy hatfokozatú BREAK-UP kapcsolóval állíthatjuk a gaint. Az 1-3. fokozatig a pedál inkább csak boosterként működik, 4-6. állásban már piszkosabb hangzásokat produkál, és egyre inkább túlhajtja az erősítő bemenetét, ami – minthogy a túlhajtás nem a pedálban, hanem az erősítőben jön létre – organikus, karakteres hangzást eredményez. A videó tanúsága szerint „tiszta” erősítőkkel is működik a dolog, igazán dögös, krémes sound overdrive csatornára kötve hallható. Mindkét effekt masszív, öntött alumínium házban kapott helyet, true bypass működésű és csendes kapcsolású, tájékoztató áruk 136 EUR. Bővebben: Danelectro Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó