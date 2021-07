– BORBÉLY TAMÁS –



A Two Notes piacra dobott egy új DynIR pakkot, melyet a világhírű gitáros, George Lynch bevonásával, illetve az ő saját legendás gitárládáinak a felhasználásával készítettek. Ennek a csomagnak a neve stílszerűen: Mr. Scary Collection.





A Two Notes világelsőnek mondható az Impulse Response (IR) technológiában. A cég alapítója Guillaume Pille az egész eljárás úttörőjének nevezhető. Nemrégiben egy interjú keretében bővebben is beszélgettünk vele a témakörről.

Nagyon röviden az IR, vagyis az impulzus válasz technológia alkalmas arra, hogy egy adott mikrofonozással digitálisan rögzítsék például egy gitárláda akusztikai tulajdonságait. Ezek a digitális „lenyomatok” olyan élethűen adják vissza az adott mikrofonozással kapott láda hangját, hogy szoftveresen, vagy a megfelelő hardver eszközzel használva gyakorlatilag a fizikai (valós) gitárládát ki is tudják váltani, megkönnyítve ezzel a stúdiók munkafolyamatát, vagy éppen egy koncert szituációt. Ezeket az relatíve régebbi technológiával készült IR-eket nevezzük statikus IR-eknek. A Two Notes innovációja a DynIR, vagyis a dinamikus IR technológia. Ez egy jóval bonyolultabb eljárást takar, ugyanis nem egy konkrét mikrofonozási szituációt rögzít, hanem rengeteget. Létrehozni jóval komplikáltabb, viszont cserébe a felhasználó számára egy sokkal, de sokkal rugalmasabb megoldást biztosít, ugyanis itt utólag is bele tudunk nyúlni az IR-be (változtatható a mikrofonozás, azok elhelyezése stb.)

A Two Notes piacra dobott egy új DynIR pakkot, melyet a világhírű gitáros, George Lynch (alias Mr. Scary) bevonásával, illetve az ő saját legendás gitárládáinak a felhasználásával készítettek. Ennek a csomagnak a neve stílszerűen: Mr. Scary Collection. A ládák DynIR-jeit a Los Angeles-ben található Henson Studios-ban, nyolc stúdiómikrofon, és a híres Neve® 1061-es preampok segítségével készítették. Az IR csomag George Lynch öt kedvenc gitárládájának DynIR-jét tartalmazza, melyek a statikus IR-ek többségével ellentétben nem univerzálisak, hanem kizárólag Two Notes termékekkel használhatóak – pl.: Torpedo C.A.B. M+, Torpedo Captor X stb.

Az IR csomagban rögzített ládákat, és azok tulajdonságait az alábbiakban részletezzük:





LYNCH MARS





1974 Marshall® 4x12” Celestion® UK 20W Heritage hangszórókkal szerelt ládájának DynIR-je. George a Dokken, Lynch Mob és a KXM felvételeken használta ezt a ládát.





LYNCH MEGAWATT





A 70-es évek eleji, Fane hangszórós HiWatt® 4x12” láda DynIR-je, melyet George 15 évig használt mind stúdiókban, mind pedig a turnék során.

LYNCH CITRUS





A 70-es évek eleji Orange® 4x12” láda, mely négyszög-mágneses Eminence® hangszórókkal szerelt. Ez George egyik legsötétebb tónusú ládája.





LYNCH VH1





Ez a legendás láda egy 70-es évek eleji Marshall 4x12″, Celestion® 25W G12M Greenback hangszórókkal, mely 1974 és 1980 között Eddie Van Halen tulajdonában volt.





LYNCH VH2





Ez a 70-es évekből származó vintage JBL D120F hangszórókkal szerelt Marshall 4x12” láda szintén Eddie Van Halen tulajdonában volt, illetve ő használta, ugyancsak a fent említett időszakban (1974-1980 között).

És a végére egy apró sztori… A LYNCH MEGAWATT DynIR által rögzített HiWatt ládát George egy angol úrtól vásárolta használtan, aki hosszú évekig egy nedves pincében tárolta azt. A nedvesség, elég komoly nyomot hagyott a ládán, annak faanyagán, de George szerint ennek köszönhetően lett egyedi, illetve a „természetes moddolás” által produkálja azt sound-ot, melyet ő annyira szeret. Ez a kis történet is azt bizonyítja, hogy a Two Notes Mr. Scary Collection DynIR pakkban valóban egyedi, és legendás ládák lettek rögzítve. A Two Notes George Lynch Mr. Scary Collection a Two Notes oldalán most megvásárolható, az ára darabonként 10 USD.



További információk: https://www.two-notes.com/en/news/artist-series-george-lynch/



A Two Notes termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service.





