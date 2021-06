Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Teszteltük a Nux MG-300 belépőszintű multieffektet Teszteltük a Nux MG-300 belépőszintű multieffektet - BORBÉLY TAMÁS -



A 2010-es évek második felében rengeteg új, feltörekvő távol-keleti cég jelent meg a hangszer-, illetve effektgyártók között. Ezek között az új márkák között a Nux egyértelműen az élmezőnybe sorolható.



Mind a kis pedálformátumú, analóg jellegű effektjeivel, mind pedig a multieffektjeivel eddig csak jó tapasztalataim voltak, ezek az eszközök ár/érték arányban mindig abszolút nyerőnek bizonyultak. Jelen tesztünkben egy viszonylag újabb, kis multieffektjükkel, a Nux MG 300-zal ismerkedünk meg. Szolgáltatások

A Nux MG-300 eléggé standard formátummal rendelkezik, melyet már rengeteg gyártó régóta alkalmaz a minimál multiffekteknél: két lábkapcsoló, melyekkel a preseteket léptethetjük, plusz egy beépített expression pedál. Az MG-300 ki- és bemenetek terén is abszolút a minimumot nyújtja: egy monó bemenet, és egy monó kimenet. Bár a kimenet trükkös, mert egy sima hangszerkábellel valóban monó jelet ad, de mivel ez egy fejhallgató kimenet is egyben, így fejhallgatóval alkalmazva, vagy egy „Y” kábellel sztereó kimenetként is funkcionál. Ezen kívül mindössze egy kis jack-es AUX bemenetünk van a külső hangforrásból származó audió jelek fogadására (pl.: zenei alap). Az effekt műanyag kasznival rendelkezik, meglehetősen egyszerű kivitelben, de ennyi pénzért nem is nagyon számíthatunk egy „tankra”. Mérete nagyon baráti: kisebb, mint egy tablet, nagyon könnyű, abszolút mobil, gitártok zsebben még kábelekkel együtt is elfér. Bekapcsolás után meglepett, hogy a kis LED kijelzője milyen attraktív. Szép színes és a grafikai megjelenítés is túltesz az árkategóriában szereplő legtöbb versenyzőn. A multieffekt négy potmétere (Select, Gain, Level, Master) különböző módokban különböző funkciókkal bír. Preset módban mindegyik értelemszerűen a feliratnak megfelelő feladatot látja el, viszont szerkesztés módban mindig a kijelzőn megjelenő, aktuális paraméter változtatható a potméterekkel. Az Edit gombbal léphetünk szerkesztési módba, ekkor megjelenik az effektláncunk, mely az alábbi 8 blokkot tartalmazza: Compression, EFX, Amp, EQ, Noisegate, Modulation, Delay, Reverb. Ezek mindegyike névről könnyen értelmezhető, egyedül az EFX blokk szorul némi magyarázatra. Ez a blokk gyakorlatilag a Drive, illetve Distortion szekció, annyi kiegészítéssel, hogy itt kapott helyet a Pitch Shifter is (talán ezért kapta az „EFX” gyűjtő nevet a „Drive” vagy „Distortion” helyett). A fent említett blokkok egymáshoz viszonyított helye változtatható az effektláncban, továbbá nagyon könnyen szerkeszthetők. A Mode gombbal előhívhatjuk azt a menüt, mely a kimenetre vonatkozik. Itt választhatunk öt különböző mód közül, annak megfelelően, hogy éppen milyen eszközön használjuk az MG-300-at: direktben (vonalba bekötve) vagy kombó-jellegű erősítő előtt, esetleg kombó erősítőn az effekthurokban, fej-láda erősítő setuppal az erősítő előtt vagy itt is az effekthurokba kötve. A kimenethez tartozik itt egy Global EQ, mely presettől független, vagyis, ha például egy adott környezetben finomhangolni kell a teljes hangképet az adott helyi cucchoz, ezt könnyen megtehetjük ezzel az EQ-val, nem kell minden presetet külön-külön átírogatni. A Pedal gombbal léphetünk az expression pedálhoz tartozó menübe, itt kalibrálhatjuk azt, illetve ebben a menüben rendelhetünk különböző funkciókat az expression pedálunkhoz (wah, hangerő, egy-egy effekt hangereje stb.). A Tap gombbal egyértelműen a tempót adhatjuk meg, mely vonatkozik az egyes effektek Time, vagy Speed paraméterére, illetve adott esetben a dobgépre is. A Jam gomb segítségével léphetünk a looper, illetve dob szekcióhoz. Itt a két lábkapcsolóval vezérelhetjük a looperünket, mellyel 60 másodperc hosszúságú loop felvételére is lehetőségünk nyílik, illetve indíthatjuk, és megállíthatjuk a dob patterneket. Az MG-300 összesen 56 féle dob groove-val rendelkezik, melyek jól átláthatóan nyolc zenei stílusba vannak kategorizálva. Ezen felül választhatunk hét különböző dob-sound közül. A looper és a dobgép nagyon jól együtt tudnak dolgozni, ugyanis az MG-300 a loop hosszához szinkronizálja az adott dob groove-ot, így nem fordulhat elő „törés” a feljátszott részre alkalmazott dob patternnél. A dob és a loop hangereje külön állítható, akár feljátszás után is. Ezeket a lehetőségeket számba véve beláthatjuk, hogy a Jam szekció gyakorlatilag nem más, mint egy nagyon hatékony „gyakorlószoba”. A NUX Quick Tone szoftver segítségével pedig a paramétereket is könnyedén állíthatjuk és patchek, valamint külső gyártótól származó IR-ek letöltésére is lehetőségünk van. Hangminőség

Az összerakás egyszerűsége és az eszköz alacsony ára kételyekre adhat okot, de megszólaltatva az MG-300-at ezeket el is felejthetjük, ugyanis szerény kinézetét meghazudtoló módon szólal meg ez a kis jószág. Nagyon gyorsan abszolút jól használható, és inspiráló sound-ok keverhetők ki az MG-300-zal. Szerkesztés módban minden pedáltípushoz hozzá van rendelve egy kis kép, mely egyértelműen céloz a lemodellezett, valós pedál márkájára és típusára. Rengeteg legendás standard megtalálható a pedálok között (Boss CE-1 Chorus Ensemble, Electro-Harmonix Memory Man stb.), továbbá újabb, neves butik gyártók eszközei (Xotic RC és AC Booster, JHS Morning Glory, stb.) is helyet kaptak a modellek között. Nyilván az MG-300-ban található modellek nem egy az egyben szólnak úgy, mint az eredeti, analóg verziók, melyekről mintázva lettek, de egyértelműen olyan jellegűek, így nagyon jó irányt tudnak adni a soundok szerkesztésekor.



A Nux MG-300 több mint 20 erősítőmodellel rendelkezik, melyek szintén egyértelmű vizuális reprezentációval jelzik az eredeti, mintául szolgáló verziót. Egy-két modell kifejezetten tetszett, melyeknél leragadtam és hosszasan csámcsogtam rajtuk, mivel az árkategóriához képest meglepő módon jól szóltak. Vonalban teszteltem a multieffektet, tehát képet kaptam a ládaszimulációkról, melyek teljesen jól használhatók, viszont itt fontos megemlíteni, hogy az MG-300 támogatja a külső IR-eket (Impulse Response) is, így az USB-port segítségével könnyedén feltölthetjük kedvenc ládánk IR verzióját is. A konvolúciós technológiával alkotott IR ládák valójában nem is szimulációk, hanem egy-egy konkrét láda, egy konkrét mikrofonozással történt digitális lenyomatai. Az IR támogatás a mai modern multieffekteknél már-már alapvető szolgáltatásnak tekinthető, de bevallom, ezelőtt még egyetlen belépőszintű multieffektnél sem láttam ezt a szolgáltatást, mellyel egyértelműen tovább növelhetjük a realisztikus megszólalást, illetve játékélményt. Összegzés, ajánlás

A Nux MG-300 nagyon kellemes meglepetés volt számomra, illetve tovább erősítette jó véleményemet a gyártóval kapcsolatban, melyet az eddigi tapasztalataim során alkottam. Ez a kis multieffekt egy nagyon egyszerű, egyértelmű kialakítású mind a ki- és bemeneti lehetőségek, mind a menürendszere és a kezelhetősége terén. Ár-érték arányban egyenesen kimagaslónak nevezhető. A Nux MG-300 ideális eszköz azoknak, akik még ismerkednek a multieffektek világával, kísérleteznek, ezért esetleg nem akarnak nagyobb összeget invesztálni erre a célra, de a lehető legtöbbet szeretnék kihozni a rászánt keretből. Kis méreteit, illetve megfelelő hangminőségét tekintve viszont ideális póteszközként szolgálhat „haladóbb” felhasználóknak is. Bármilyen gitártokban könnyedén elfér, így egy-egy próbára, rohamcuccnak teljesen megfelelő lehet még egy professzionális zenésznek is. Technikai adatok

Ár: 52.900 Ft Tesztpéldány: Mezzoforte Hangszeráruház Impulse Response (IR) támogatás Színes LCD kijelző Bemenetek: 6,3 monó jack hangszerbemenet, 3,5 sztereó jack AUX in, micro B USB Kimenet: 6,3 jack monó/sztereó 56 beépített dob groove, looperrel, ritmusszinkronizálással Beépített expression pedál Áramellátás: 9 V adapter (tartozék) Méretek: 160 x 230 x 58 (mm) Súly: 754 g