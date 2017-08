Címlap » Hírek » TECH-21 Fly Rig akusztikus gitárosoknak TECH-21 Fly Rig akusztikus gitárosoknak Ősszel kerül piacra a TECH-21 legújabb analóg multieffekt pedálja az Acoustic Fly Rig, ami kifejezetten akusztikus gitárosok számára készült. A TECH-21 Fly Rig sorozat professzionális és kompakt méretű "Grab-And-Go" analóg multieffekt pedáljairól már többször írtunk. Ezek az univerzális pedálok, melyek egyaránt alkalmasak színpadra és stúdiózáshoz, meglehetősen nagy népszerűségnek örvendenek. A legújabb modell, az Acoustic Fly Rig az akusztikus gitárosok „svájci bicskája” lehet! SANSAMP

Az Acoustic Fly Rig talán legfontosabb eleme – akár csak a sorozat minden más modelljeinél is – az analóg SansAmp egység. A félparametrikus aktív EQ szekció, bármilyen szituációban profi hangszínszabályzási lehetőségeket kínál. A beépített notch-szűrőt úgy tervezték, hogy 70 Hz - 350 kHz között hatásosan szűrje ki a gerjedéseket, amit az akusztikus gitár mélyebb frekvenciájának rezgései okoznak. Az aluláteresztő szűrő 16 kHz és 1,5 kHz között vágja a nemkívánatos frekvenciákat. BOOST A Boost funkcióval akár 12 dB emelést is elérhetünk, ami jól jöhet szólóknál, ez funkció széles közép tartomány emelést tartalmaz, ami nagyban növeli a szólók érthetőségét. COMP A kompresszor szekció hagyományos, teljesen analóg FET alapú technológiára épül, ami magában hordozza a melegebb és transzparensebb hangzást. EFFEKT EGYSÉG A Reverb funkció tökéletesen emulálja a különféle terek hangzását a szoba akusztikától a hall zengetőig. Az effekt szekcióban egy meleg, analóg hangzású Delay is helyet kapott, Time és Repeats szabályzással, valamint egy dedikált Tap Tempo lábkapcsolóval. A Delay egy nyomó kapcsolóval átállítható kórus effektre is. A kromatikus hangolót is az effekt részben helyezték el. Egyszerűen csak lenyomva kell tartani a TAP/TUNER lábkapcsolót és máris átáll hangoló üzemmódra, kijelzője a pedál közepén található. A hangoló aktiválása elnémítja a kimenő gitárjelet. Az Acoustic Fly Rig a tartozék 9 V-os adapterrel üzemeltethető és késő ősszel kerül forgalomba. Technikai adatok

Gyártó: TECH-21

Forgalmazó: SoundService

6,3 mm-es 4,7 MOhm-os bemenet

XLR kimenet ground lift kapcsolóval

6,3 mm-es alacsony impedanciás kimenet

Fejhallgató kimenet

Masszív fém ház



