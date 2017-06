Címlap » Hírek » TC Electronic Pipeline tremoló pedál TC Electronic Pipeline tremoló pedál A TC Electronic hosszú idő után eleget tett a gitárosok kérésének és megalkotta Pipeline Tap Tremolo pedálját, ami – mint azt a név is sugallja – tap tempo funkcióval is rendelkezik. A TC Electronic régóta várt, és most bemutatott Pipeline Tremolo pedálja a cég rendkívül sikeres TonePrint effekt pedál sorozatának legújabb darabja. A Pipeline az old school amerikai erősítőkből ismert lágy szinusz hullámformától kezdve, a kompromisszumot nem ismerő négyszögjel hullámformáig bezárólag – aminek inkább a keményebb zenékben vesszük hasznát – bővelkedik a különböző hullámformájú, akár addig soha nem hallott tremoló fajtákban. A pedálon található mini háromállású kapcsolóval a pedált Vintage és Square módja között válthatunk, vagyis mind a vintage tremoló sound rajongóknak, mind azoknak a gitárosoknak, akik új, inspiráló hangzásokat keresik, tetszeni fog a Pipeline. A kapcsoló középső állásában a TonePrint képességet aktiváljuk. A Pipeline Tremolo pedál lényege egy vadonatúj tremoló algoritmus. A hagyományos szinusz, négyszög és háromszög hullám mellett a pedál dupla LFO (alacsony frekvenciás oszcillátor) képessége lehetővé teszi két különböző LFO görbe egyesítését egy, egyedi görbévé. Ez egyrészt alkalmassá teszi a Pipeline-t a leghíresebb vintage tremoló áramkörök különböző hullámformáinak reprodukálására, másfelől egyedi, új tremoló hatások hozhatók létre. A Tap Tempo lehetőség és a 6 beosztást kínáló Subdivision gomb használatával mindenféle lüktetésű tremoló effekt beállítható. A Tap Tempo nem kapott külön kapcsolót, hanem az effektet aktiváló lábkapcsoló 2 mp-ig tartó lenyomása után, ugyanezzel a kapcsolóval adhatjuk meg a kívánt tempót. Természetesen az új tremoló is rendelkezik a TC Electronic többi effekt pedáljára jellemző TonePrint képességgel. A TC TonePrint Library és a szerkesztő program könnyű hozzáférést tesz lehetővé egyedi hangzásokhoz, melyeket más gitárosok készítettek el. Presetek százai állnak rendelkezésünkre, melyeket az ingyenes TonePrint Editor segítségével számítógépünkön kedvünkre szerkeszthetünk. További érdekesség, hogy a tremolót ellátták egy analóg booster szekcióval is, ami 6 dB erősítésre képes. Ezzel az extrémebb tremoló beállításoknál jelentkező hangerő csökkenést tudjuk kompenzálni. A booster a Volume gombbal kezelhető. A Speed (Sebesség) és Depth (Mélység) gombok használata a modulációs effekteknél megszokott módon működik. A Pipeline Tremolo július 1-től kerül a piacra, kiskereskedelmi ára 130 USD körül várható. További információk: TC Electronic Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó