Címlap » Hírek » TC Electronic June-60 analóg kóruspedál TC Electronic June-60 analóg kóruspedál A dán TC Electronic June-60 analóg pedálja a Roland klasszikus Juno szintetizátorának kórus effektjét varázsolja pedálboardunkra. Egy ideje már a levegőben volt, először 2017-ben hallottunk a prototípusról. Most a téli NAMM Show-n végül bemutatták, és a hírek szerint 2019 első negyedévében lesz kapható. Az elnevezés és a stílus nem hagy kétséget afelől, hogy ezt az effektet a legendás Roland Juno-60 szintetizátor ihlette, de a BBD (Bucket Brigade Device) alapú, teljesen analóg kórus áramköreit gitárosok szája íze szerint finomhangolták. A TC Electronic June-60 gitárra, basszusra, vagy billentyűre is nagyszerűen használható, azt az analóg hangzást reprodukálja, amit gazdag, széles kórusa miatt kedveltünk a Juno-60 szintikben. Akárcsak az eredeti Juno-60-nál, itt is csak két nagyobb gombbal dolgozhatunk, sokszor a kevesebb több… Az I-es gombot megnyomva lassabb, de gazdag kórus hangzást kapunk, míg a II-es gombot aktiválva a kórus mélysége és sebessége is növekszik. A két gombot egyszerre benyomva egy harmadik gyári beállítást kapunk. Ezen a pedálon nincsenek kezelőgombok, azonban egy kapcsolóval válthatunk a monó és sztereó kimenet között. A monó 6,3 mm-es jack bemenet mellett, egy sztereó jack kimenet áll rendelkezésünkre, ha sokkal szélesebb kórushangzást szeretnénk elérni, és két erősítőre, vagy két csatornára küldenénk jelet. A June-60 analóg áramkörei masszív fém dobozban kaptak helyet, ami stílusosan két sötétebb fából készült oldalfalat kapott. A pedál true-bypass működésű, és 9 V-os elemmel, vagy a TC Electronic Powerplug 9 adapterrel üzemeltethető. Ha valaki egy autentikus, vintage stílusú, analóg kórus pedált keres, ami ráadásul még jól is néz ki, akkor érdemes próbát tennie a TC Electronic June-60-nal.

Tájékoztató ár: 60 EUR

