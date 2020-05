Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Supro effektpedálok most csökkentett áron! Supro effektpedálok most csökkentett áron! Még 2016-ban mutatott be a Supro három effektpedált, amelyek meglehetős népszerűségre tettek szert a gitárosok körében. Most a Thomann-nál ezeket a pedálokat nagyjából a gyártó által javasolt ár 50%-áért árulják. A három pedál – Boost, Drive és Fuzz – remek választás lehet, ha a gitárhangzásodat szeretnéd valamilyen új eszközzel egy kicsit megbolondítani.

Mindhárom Supro pedál masszív, szálcsiszolt alumínium házban kapott helyet, és ’60-as évek klasszikus analóg hangzásait idézik, de modern jellemzőkkel is rendelkeznek. Ilyen pl. a külső expression pedál csatlakozási lehetőség és az oldalt elhelyezett elemház. A mai igényeknek megfelelő konstrukció és a gyártás minősége összességében messze azon eredeti effektek fölé helyezik ezeket a pedálokat, amelyek hangzásukat ihlették.

Supro 1303 Boost pedál



A Supro Boost clean jellegű boost pedál, amivel a csöves erősítő bemenetét kicsit „megküldhetjük” A J-FET alapú effekt 20 dB zajtalan erősítést nyújt, egyszerű kezelőfelületén a hatalmas Volume poti mellett egy szintén méretes kapcsolót helyeztek el, amivel a BRIGHT, FLAT és DARK módok közül választhatunk. A BRIGHT állás egy felüláteresztő szűrőt aktívál, ami elsősorban humbuckeres gitárokhoz alkalmazható, míg a DARK mód egy aluláteresztő szűrőt kapcsol be, ami single-coil hangszedőkkel szerelt gitároknál ideális, megvastagítja és melegebbé teszi a hangot és kissé csökkenti az élességét. Egy plusz jack aljzat külső expression pedál csatlakozását teszi lehetővé, mellyel a hangerőt tudjuk kezelni. Így tulajdonképpen a Supro Boost effektet, egy tökéletes aktív hangerő pedálként is használhatjuk, melyen mi szabályozzuk minimum és maximum értékeket. Ilyenkor a Volume poti maximum állásba kerül és egy belső trimmer potival lehet a minimum állást beállítani. A Supro Boost pillanatnyi ára 195 EUR helyett 146 EUR. Supro 1305 Drive pedál



Nincs még egy pedál, ami olyan tökéletesen adná vissza a túlhajtott Supro erősítők hangját, mint a Supro Drive. Ez a jól eltalált analóg effekt, egy Supro erősítő áramköreit modellezi, egészen a kimenő trafóig, merthogy a pedálba egy kimenő transzformátort is elhelyeztek. Az ilyen pedálokon megszokott Volume, Gain és Tone gombok kezelése egyszerű, ezekkel könnyedén beállíthatjuk a nekünk tetsző overdirve hangzást. Egy kétállású kapcsoló segítségével választhatunk a trafó két különböző tekercselése között, a nagyobb dinamika tartalékot nyújtó BOLD állás és a kompresszáltabb, high-gain soundot eredményező RICH állás között. Külső expression pedált csatlakoztatva a Gain mértékét szabályozhatjuk, ami koncert körülmények között nagyon megkönnyíti az életünket. A Supro Boosthoz hasonlóan, expression pedál használatakor a Gain gomb maximum állásba kerül, míg a minimum állást egy belső trimmer potival állíthatjuk be.

A Supro Drive pillanatnyi ára 229 EUR helyett 146 EUR. Supro 1304 Fuzz pedál

Végül, de nem utolsó sorban, essen szó a Supro Fuzz effektről. A hibrid tervezésnek köszöntetően a pedálban megtalálható mind a NOS (újállapotú vintage) germánium tranzisztor, mind a high-gain szilícium tranzisztor, melyek két teljesen különböző fuzz hangzást varázsolnak lábunk alá. A Supro nem kevesebbet célzott meg, mint visszaadni a Fuzz Face dinamikáját, a Big Muff hangkitartását és a Tone Bender felharmonikusait. A Volume és Gain szabályzók mellett kétsávos EQ – BASS és TREBLE – teszi sokoldalúbbá a pedál hangzását. Expression pedált csatlakoztatva a magas hangszínt kezelhetjük lábbal. A Supro Fuzz pillanatnyi ára 215 EUR helyett 136 EUR. Mindhárom pedál 9 V-os elemmel, vagy opcionálisan megvásárolható 9-18 V-os adapterrel is üzemeltethető. További információk https://suprousa.com/pedals/ https://www.thomann.de/hu/supro_gitar_es_basszuseffektek.html



