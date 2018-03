Címlap » Hírek » Palmer MI Pocket Amp Acoustic Palmer MI Pocket Amp Acoustic Az Adam Hall csoporthoz tartozó német Palmer akusztikus gitárhoz optimalizált előerősítővel bővítette Pocket Amp sorozatát. A Palmer cég Pocket Amp gitár és basszus zseberősítőiről már többször írtunk korábban. A sorozat tovább bővült, most megjelent, és már nálunk is kapható a Pocket Amp Acoustic, amit akusztikus gitárhoz és akusztikus basszusgitárhoz terveztek. A mini előerősítő megjelenésében, kialakításában és méreteiben gyakorlatilag megegyezik a Palmer korábbi zseberősítőivel, csak éppen tejeskávé színben pompázik. Széleskörű hangformálási lehetőségeivel a sokoldalú Acoustic Pocket Amp remekül használható akusztikus gitárhoz és basszushoz, koncerten, felvételnél és gyakorlásnál is jól alkalmazható. Piezo és mágneses hangszedőt egyaránt képes fogadni, háromsávos EQ-ja és félparametrikus középszabályzóját kifejezetten akusztikus hangszerekhez hangolták. A készülék a tranziens torzítás elkerülésének érdekében bemeneti limitert kapott, az ötállású NOTCH szűrővel a rezonancia frekvenciából adódó gerjedéseket akadályozhatjuk meg. A STYLE kapcsolóval 3 hangkarakter közül választhatunk: egyenes átvitel, modern fényes, vagy meleg vintage. A BLEND potméterrel az effektezett és a száraz hang arányának keverésére is lehetőségünk van. Első panel Az Acoustic Pocket Amp 3,5 mm-es sztereó vonalbemenettel (AUX) is rendelkezik, külső effektet inzertálhatunk, valamint fejhallgató kimenettel és lábkapcsolós hangológép kimenettel is ellátták. A szimmetrikus XLR kimenet DI kimenetként használható Pre/Post kapcsolási lehetőséggel. A készülék 9 V-os elemmel, vagy hálózati adapterrel működik, masszív öntvényházat kapott, lábkapcsolója bírja a strapát, a hátoldalon földleválasztó kapcsolót találunk, az felső panelen egy állapotjelző és egy túlvezérlést jelző LED-et helyeztek el. Hátsó panel Fontosabb jellemzők:

Sokoldalú akusztikus előerősítő piezo és mágneses hangszedővel ellátott hangszerekhez

Kompatibilis a hangszererősítőkkel, hangosító berendezésekkel és keverőkkel

Egyenes, modern és vintage hangzás

Bemeneti limiter, polaritás kapcsoló és notch szűrő

3-sávos EQ félparametrikus középszabályzóval

Effektezett és direkt hang keverése

3-pólusú szimmetrikus XLR kimenet, pre/post kapcsoló

Lábkapcsolós hangológép kimenet

Inzert, sztereó vonalbemenet és földleválasztó kapcsoló

Méretek: 100 x 100 x 55 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly: 0,41 kg

