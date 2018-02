Címlap » Hírek » MXR Booster Mini pedál MXR Booster Mini pedál Ezzel a mini pedállal egyszerre kapjuk meg az Echoplex Preamp titkos receptjét és a legendás MXR Micro Amp erősítését, mindezt egy apró, helytakarékos eszközben. Minthogy egy booster felépítése nem túl bonyolult, értelmes dolog ezeket az effekteket minél kisebb pedálba építeni. Ha az MXR csupán annyit tett volna, hogy legendás Micro Amp pedálját egy kisebb házba pakolja, valószínűleg már annak is örültünk volna. Ami viszont dupla öröm, hogy az MXR-nek sikerült a két legdögösebb booster eszközét egy mini ezüst dobozba tuszkolnia – a Micro Amp-et a bemenethez, és az Echoplex Preamp-et a kimenethez. Egy stúdió minőségű magasvágó Tone potival kiegészítve megszületett a legkisebb és legrugalmasabb eszköz, amivel drive hangzásunkat testreszabhatjuk. A Booster Mininek egy hátránya van: az Echoplex előerősítő Gain-jét a pedál belsejében elhelyezett trimmer potméterrel tudjuk csak állítani. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy különböző gitárokhoz és erősítőkhöz a pedált hozzáállítani sokkal trükkösebb, mint kellene. Feltehetően úgy gondolta a gyártó, hogy az Echoplex erősítésénél könnyen meg lehet találni egy optimális pontot, és a finomhangolást a Volume gombbal végezzük el, ami +25dB erősítést tud nyújtani. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az Echoplex-nél a trimmer potival egy enyhe túlhajtást célszerű beállítani, és a dögös szólóhangot a Micro Amp-nél tekerjük fel. Így is bőséges, az enyhétől a közepesig terjedő boosteres hangzást tudunk kicsiholni a masszív kis fémdobozból. A pedálboardon kevés helyet foglal, viszont, ha jól beállítva használjuk, szólónál a gitárhang biztos átszól a mixen. Típus: MXR M283 Booster Mini Hazai ár: 39 900 Ft

