Orange Acoustic Pedal – professzionális hangminőségű, több funkciós előerősítő akusztikus gitárosok számára. Az Orange Acoustic Pedal a cég népszerű Acoustic Pre TC előerősítőjének és a Crush Acoustic 30 erősítőjének a legjavát hasznosítja egy sokoldalú, kompakt és kivételesen alacsony zajú pedálban. Ez az eszköz egy igazi „all-in-one" megoldás az élőben, színpadon zenélő akusztikus gitárosok számára. A pedál JFET áramköre alacsony zajú, sziszegés mentes, kivételesen magas dinamika tartalékkal rendelkező transzparens akusztikus gitárhangzást garantál. A parametrikus középszabályzóval és Notch filterrel rendelkező háromsávos EQ erőteljes eszköz a kezünkben akusztikus gitárhangunk testreszabására és a gerjedő frekvenciák kiszűrésére. A Treble és Bass hangszín gombokkal a hangzást fényességét és testességét kezelhetjük, a Q Factor potival pedig lehetőségünk van a közép tartományok finomabb, pontosabb szabályzására. Ha további effekteket szeretnénk a gitárunkhoz adni, kedvenc effektpedáljainkat, vagy akár loopert is csatlakoztathatunk az Orange Acoustic pedálhoz, a pufferelt effect loop segítségével, melynek Send/Return jack aljzatait a pedál bal oldalán helyezték el. Az Orange Acoustic pedált szabvány 6,3 mm-es jack bemenettel és szimmetrikus XLR kimenettel látták el, ez utóbbi lehetővé teszi, hogy közvetlenül a PA rendszer felé küldjünk jelet, vagyis nincs szükség DI boxra. Az XLR kimenethez még egy fázis fordító kapcsolót is kapunk. A pedál rugalmasságát növeli, hogy az XLR kimenettel egyidejűleg használhatjuk az effect loop aljzatok mellett található 6,3-as mono jack kimenetet is. Az Orange akusztikus előerősítő a tartozék 18 V-os tápegységgel üzemeltethető.



Összegezve az Orange Acoustic Pedal egy transzparens hangzású, nagy headroom-mal rendelkező, alacsony zajú, együtemű, „A" osztályú akusztikus előerősítő, parametrikus középszabályzással, Notch filterrel, pufferelt effekt looppal, és mindez kompakt „kiszerelésben", ami könnyedén elfér a pedálboardon, így nagyszerű társa lehet minden akusztikus gitárosnak. Érdemes az alábbi videót megnézni, meghallgatni, melyben Doyle Dykes, az Orange nagykövete mutatja be a pedál tudását. Bővebben: https://orangeamps.com/acoustic-pedal/