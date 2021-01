Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Megjelent az Electro-Harmonix Nano Metal Muff Megjelent az Electro-Harmonix Nano Metal Muff Új high-gain torzító pedál, beépített zajzárral – az Electro-Harmonix bemutatta sikeres Metal Muff effektjének kisebb változatát. Ha high-gain torzító pedálokról esik szó, sok gitárosnak először az Electro-Harmonix Metal Muff pedálja ugrik be, és nem véltelenül. Az EHX azzal kezdte az évet, hogy bejelentette ennek a sikeres és karakteres pedálnak a kisebb méretű változatát, a Nano Metal Muff metalra optimalizált torzítót. A helytakarékosság oltárán alig kell valamit feláldoznunk a nagyobb testvér tudásából, másfelől kapunk egy jól használható zajzárat, ami az ilyen high-gain pedáloknál óhatatlanul jelentkező nem kívánatos zajokat remekül kezeli. A Nano Metal Muff ugyanazzal a torzító áramkörrel készül, mint a Metal Muff, de sokkal kevesebb helyet foglal a pedálboardon. A már említett Noise Gate a riffek közötti zajokat, sziszegéseket szűrik ki, a GATE gombbal beállított küszöbértéktől kezdődően. Vizuálisan is láthatjuk amikor beavatkozik, működését a zöld LED felvillanása jelzi. A többi kezelőszerv nagyon hasonló a nagyobb verzión találhatóhoz, egy kivétellel, ezen az effekten nincs Top Boost beállítási lehetőség. A VOL potival a kimenő hangerőt, a DIST gombbal a bemeneti gaint és a torzítás mértékét állíthatjuk. Az EQ szekcióban a Bass +/- 14dB, a Mid +/- 15dB, a Treble +/- 10dB vágást vagy emelést eredményez. Az Nano Metal Muff agresszív torzítása elsősorban a modern metal stílust játszóknak kedvez, és feltehetően ők lesznek azok, akik igazán értékelik a beépített zajzárat is. A true bypass működésű pedál 9 V-os elemmel, vagy 9 V DC adapterrel üzemeltethető. A Nano Metal Muff megjelenésével a EHX Pocket Metal Muff pedál gyártása megszűnik.

A Nano Metal Muff ára 85 EUR (Thomann).